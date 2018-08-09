Застройщики Санкт-Петербурга сделали ставку на нестандартные решения

Готов ли рынок к такому росту и как будут выглядеть города будущего, рассказал «РГ» председатель совета директоров ГК «Росстройинвест» Федор Туркин

Федор Олегович, есть ли у петербургских застройщиков возможность сдавать ежегодно по 4,5 миллиона квадратных метров жилья?

Федор Туркин: Застройщики всегда готовы к росту. Но пока не слишком понятно, как рынок будет жить после изменений в законодательстве о долевом строительстве. Ситуация должна проясниться в следующем году, а сейчас происходит скорее пристрелочка. Пока у компаний нет ответа на вопрос, как поведут себя финансовые институты, которые четко и прозрачно работали еще вчера.

А есть ли территории, где может быть начато строительство крупных массивов жилья? Те же окраины города и приграничные территории Ленинградской области уже не пользуются высоким спросом.

Федор Туркин: В принципе, в границах Петербурга остались свободные участки, на них пока нет строительной техники, но на этапе подготовки градостроительной документации работа уже ведется. Перспективен серый пояс. Именно с тем, что в Петербурге стартовали реальные проекты по редевелопменту территорий, можно связать некое снижение интереса к приграничным локациям. Людям удобно жить на расстоянии 10-15 минут от центра города, и как раз в этом радиусе сосредоточено много предприятий.

Сейчас активно обсуждается тема реновации и существуют проекты по внедрению «московской» модели в другие регионы. Вам было бы интересно поучаствовать в таком проекте?

Федор Туркин: Конечно нам, как петербуржцам, важно улучшать город во всех его сферах, и, на наш взгляд, программа реновации для города необходима. Взять, к примеру, Красносельский район. Там, где были торфяные болота, теперь стоят прекрасные дома, но есть кварталы, застроенные пятиэтажками, состояние многих из которых можно назвать удручающим. Технически выполнить работы по реновации этих территорий для любого опытного застройщика не представляет большого труда. Но для компаний важно, на каких условиях будет осуществляться эта программа и будет ли в ней помимо социального эффекта экономическая составляющая.

Нынешние строительные нормативы очень жесткие, и бытует мнение, что реализовать нестандартное архитектурное решение практически невозможно.

Федор Туркин: Не соглашусь. Архитектура возвращается в города. Интересные проекты в последние годы появились и в спальных районах, и в историческом центре. Конечно, использование нестандартных решений сказывается на цене квадратного метра, но не всегда это обходится в значительные суммы. Зато получаются дома, на которые приятно смотреть, в которых комфортно жить. А это крайне важно, ведь наши здания простоят как минимум сто лет.

Ставку на архитектуру мы делали изначально. Даже когда история нашей группы компаний только начиналась и мы выводили самые первые проекты, мы использовали оригинальные архитектурные решения, делали дизайнерскую отделку холлов, и время показало, что это была правильная тактика, петербуржцы захотели жить в таких домах. И мы продолжаем эту линию. Сейчас в Приморском районе, например, мы строим ЖК New Time, и это действительно архитектура нового времени.

Конечно, не все в условиях нашего законодательства застройщику удается сделать. Например, несколько лет назад, благоустраивая территорию возле нашего ЖК " Александр Невский ", мы планировали перекинуть мостик через речку Мурзинку. Затраты небольшие, проект несложный, но согласовывать его оказалось слишком сложно, пришлось от него отказаться.

Каждый проект тщательно продумывается, специалисты оценивают число жителей и их потребности

Один из трендов последних лет — нестандартные пространственные решения. В частности, в ЖК Terra планируется разместить над подземным паркингом детскую площадку и зону для занятий спортом. Сложно ли проектировать и согласовывать такие вещи?

Федор Туркин: На самом деле, нет, это обычная работа для архитекторов. Каждый проект очень тщательно продумывается, наши специалисты оценивают количество жителей, их потребности и предлагают решения. И для каждого проекта они свои.

Например, в ЖК «Александр Невский» стилобат был превращен в прогулочную зону, сейчас там проводятся праздники, концерты и другие мероприятия.

Как вы относитесь к тому, что в России собираются запретить продавать квартиры с черновой отделкой?

Федор Туркин: Во всех наших квартирах мы делаем подготовку под чистовую отделку. Мы работаем в правовом поле и, если появятся дополнительные требования, то, безусловно, будем их выполнять. Но следует признать, что две трети покупателей выбирают жилье без отделки.

Есть люди, которые хотят сразу сделать все под себя, и у них для этого имеются достаточные ресурсы. А с точки зрения потребительской, если бы я был ограничен в средствах, то выбрал бы отделку от застройщика. И все же мы понимаем, что многие выбирают вариант без отделки из-за более низкой цены за квадратный метр и стараемся облегчить нашим жильцам дальнейший ремонт. Часть существенных работ уже сделана к моменту сдачи дома в эксплуатацию. Например, во всех квартирах мы делаем стяжку полов.

Сейчас много говорят о 3D-печати в строительстве. Как вы относитесь к таким технологиям? Появятся ли в обозримом будущем прорывные решения, которые могут кардинально изменить всю строительную отрасль?

Федор Туркин: 3D-принтеры в строительстве наверняка со временем найдут применение, но их будут использовать для создания каких-то уникальных архитектурных форм. Принцип строительства типовых жилых домов, на мой взгляд, останется прежним.

Решения, которые могли бы решить жилищный вопрос в нашей стране в короткое время, в мире уже созданы. У нас они не применяются, поскольку пока не сертифицированы. Например, очень перспективным мне кажется использование сэндвич-панелей для строительства жилья. Они существенно упрощают и удешевляют строительство, обладают хорошими потребительскими качествами, сохраняют тепло, что незаменимо при освоении территорий с суровым климатом, например, на Крайнем Севере, в Сибири, на Дальнем Востоке.

Наша главная проблема — острая нехватка жилья, и я надеюсь, что со временем инновационные материалы разрешат к использованию, и тогда появится возможность строить дешевые дома, квартиры в которых смогут позволить себе большинство граждан. Мне кажется, что их время уже на пороге.