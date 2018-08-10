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«Ямал СПГ» получил все одобрения банков на строительство 4-й очереди
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«Ямал СПГ» получил все одобрения банков на строительство 4-й очереди 

Прайм 22 минуты назад
Добавлены подробности (последний абзац).
САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг /ПРАЙМ/. «Ямал СПГ» получил все необходимые одобрения банков на строительство четвертой очереди завода, сообщил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Уже все получено", — ответил он на соответствующий вопрос.
"Четвертая очередь «Ямал СПГ», которая будет строиться по собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад» мощностью 900-940 тысяч тонн в год, получилась из того, что мы подобрали наиболее надежное российское оборудование", — сказал Михельсон.
"Мы очень надеемся по планам до конца следующего года запустить нашу четвертую линию «Арктический каскад»… Мы взяли турбину 25 МВт, которая давно у нас производится, и отсюда получилось 940 (тысяч тонн в год — ред.)" — добавил он.
Михельсон также отметил, что новая технология «Арктический каскад» позволит «Новатэку» сократить капзатраты на будущие проекты больше, чем на «Арктик СПГ-2». «Мы опробуем эту технологию… и в будущем будем применять нашу технологию. Если мы говорим сейчас о 30% (снижении капзатрат на „Арктик СПГ-2“ по сравнению с „Ямал СПГ“), то если будем в будущем делать по нашим технологиям, уменьшение капвложений будет намного более значительным», — сообщил он.
По его словам, уже практически закончилось размещение заказов на производство оборудования для четвертой очереди. Как следует из списка этого оборудования, который имеется в распоряжении РИА Новости, поставщиком главного газнаоперекачивающего агрегата будет «Казанькомпрессормаш» (Татарстан), главного криогенного теплообменника — «Криогенмаш» (Московская область), испарителей и криогенных насосов — "Атомэнергомаш" (Московская область, входит в "Росатом"), криогенного детандера — Роскосмос (Воронежская область). Прочее динамическое и емкостное оборудования, аппарат воздушного охлаждения поставят производители из Татарстана, Московской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской, Воронежской и Ленинградской областей.
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