«Ямал СПГ» получил все одобрения банков на строительство 4-й очереди

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Леонид Михельсон. САБЕТТА (ЯНАО), 9 авг /ПРАЙМ/. «Ямал СПГ» получил все необходимые одобрения банков на строительство четвертой очереди завода, сообщил журналистам глава и совладелец "Новатэка"

"Уже все получено", — ответил он на соответствующий вопрос.

"Четвертая очередь «Ямал СПГ», которая будет строиться по собственной технологии «Новатэка» «Арктический каскад» мощностью 900-940 тысяч тонн в год, получилась из того, что мы подобрали наиболее надежное российское оборудование", — сказал Михельсон.

"Мы очень надеемся по планам до конца следующего года запустить нашу четвертую линию «Арктический каскад»… Мы взяли турбину 25 МВт, которая давно у нас производится, и отсюда получилось 940 (тысяч тонн в год — ред.)" — добавил он.

Михельсон также отметил, что новая технология «Арктический каскад» позволит «Новатэку» сократить капзатраты на будущие проекты больше, чем на «Арктик СПГ-2». «Мы опробуем эту технологию… и в будущем будем применять нашу технологию. Если мы говорим сейчас о 30% (снижении капзатрат на „Арктик СПГ-2“ по сравнению с „Ямал СПГ“), то если будем в будущем делать по нашим технологиям, уменьшение капвложений будет намного более значительным», — сообщил он.