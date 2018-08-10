Субсидии и компенсации. Какую господдержку получают волгоградские фермеры

Ещё недавно российское село считали «чёрной дырой», отсталой и неэффективной сферой, где невозможно получить отдачу. Но времена меняются. В наши дни аграрный сектор по темпам развития опередил даже многие отрасли промышленности. И важную роль здесь играет своевременная поддержка отечественного агрокомплекса федеральной и региональной властью.

На страже продовольственной безопасности

Волгоградская область — одна из житниц страны. По данным Минсельхоза РФ, наша область входит в первую десятку регионов страны по производству зерна, масличных культур, овощей и бахчевых. Регион играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности.

10-15 лет назад состояние волгоградского АПК вызывало тревогу — при разваленном орошении и животноводстве, неподъёмных кредитах, устаревшей технической базе и инфраструктуре отрасль деградировала. В наши дни развитие АПК стало приоритетным направлением в работе региональных властей, а ситуация к лучшему меняется ежегодно. Сейчас, по данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, в отрасли растениеводства стабилизировалось производство зерна, маслосемян подсолнечника. Растёт производство овощей, бахчевой продукции, картофеля. Ежегодно с полей области хозяйствами собирается не менее 3,5-4 млн тонн зерна.

Рекордным стал 2017 год, когда хозяйства региона собрали 5,6 млн тонн зерна. Это позволило полностью покрыть нужды региона в семенах, продовольственном и фуражном зерне. А за пределы области продали 2-2,5 млн тонн зерна. Волгоградское зерно поставляется в Европу, Иран и Азербайджан.

«Укреплению АПК региона способствует эффективная господдержка, — отметили в пресс-службе облсельхозкомитета. — 1600 хозяйств области получили этой весной погектарную помощь почти на 1 млрд руб. Несвязанная поддержка позволяет вовремя закупать топливо, семена и удобрения, стимулирует аграриев расширять посевные площади, использовать элитные семена».

Напомним, речь идёт о субсидии, которая призвана возместить сельхозтоваропроизводителям часть затрат на проведение агротехнологических работ, облегчить подготовку к посевной и уборочной кампаниям. Такую поддержку часто называют «погектарной», поскольку выплаты осуществляются по ставкам в расчете на один гектар посевной площади. Получить субсидию можно через региональный орган АПК. Ставка поддержки назначается индивидуально в зависимости от типа хозяйства, производственных показателей, почвенных условий.

«Из всех видов господдержки погектарная самая простая, самая понятная и самая справедливая, — убеждён наш земляк, депутат Госдумы РФ , глава Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) Владимир Плотников . — Принимали её перед вступлением в ВТО для того, чтобы улучшить условия конкуренции. В Европейском союзе субсидия составляет в среднем 259 евро на 1 га. У нас — в среднем до 400 руб. на гектар. Есть ещё к чему стремиться».

Шанс на возрождение

В животноводстве всё ещё наблюдаются тяжёлые последствия смены экономических отношений на селе на рубеже позднего СССР и новой России. Основное поголовье коров и свиней в регионе всё ещё приходится на личные подворья, где невозможно высокотехнологичное производство мяса и молока.

Пока регион обеспечивает собственные потребности по товарному молоку лишь на 67%, как уточнили в облсельхозкомитете. Но в ближайшее время этот показатель планируется увеличить до 100%.

Для этих целей, например, в Калачёвском районе на базе ООО «СП „Донское“ планируется реализация масштабного проекта по увеличению численности дойного поголовья КРС до 4500 голов к 2020 году. В хозяйстве идёт формирование необходимой инфраструктуры. Два года назад был пущен коровник на 800 голов, в будущем предполагается возведение нового животноводческого комплекса на 2,5 тыс. голов. Первый корпус на 750 голов начнут строить уже в 2018 году.

»Строительство нового комплекса — это недешёвый, но очень нужный региону проект, он станет основой решения проблемы с производством молока в Волгоградской области, — убеждён глава региона Андрей Бочаров . — Проект рассчитан на долгосрочную перспективу, но его реализация должна произойти в короткие сроки. Строительство нового комплекса в Калачёвском районе невозможно без мелиорации, и наша совместная работа в этом направлении уже даёт результат».

Строй, и получишь компенсацию

Без мелиорации невозможно представить себе и овощеводство. Это давно понял глава овощеводческого хозяйства из Среднеахтубинского района Павел Чердынцев. В работе у него около 1,5 тыс. га. В прошлом году в хозяйстве собрано 4 тыс. тонн овощей: помидоры, огурцы, перец, морковь, лук, капуста, в году нынешнем планируется не меньше.

«В советские времена в Волго-Ахтубинской пойме было много овощеводческих полей на поливных гектарах, — объясняет Чердынцев. — Но к 90-м всё забросили. Сейчас полив можно и нужно возрождать на новом уровне, например, шире применять капельное орошение. Если ничего не делать, ждать манны небесной, так и будем вместо собственной качественной продукции потреблять иранские да турецкие томаты. Конкретно в моём хозяйстве реализация проекта по орошению позволит нарастить производство овощей втрое и больше — до 15 тыс. тонн в год. Второй важный момент: обустроим орошение — возрастёт кормовая база под животноводство».

На отсутствие господдержки Павел Чердынцев не жалуется. Например, по семенам около 40% затрат компенсируют в сумме федеральный и областной бюджеты. Вдобавок государство субсидирует 70% затрат на строительство систем орошения. Павел Чердынцев уже запланировал строительство орошаемого участка площадью 300 га с приобретением дождевальных установок. Планируемая господдержка — свыше 40 млн руб.

«Мы тоже заявили себя в программе по строительству оросительной системы, так как возможностей это даёт много, — убеждена фермер из Среднеахтубинского района Наталья Серова . — Если бы не поддержка государства, мы бы не смогли осилить строительство». В хозяйстве Серовой ещё год назад введена первая очередь — 97 гектаров.

Ещё одно известное хозяйство области, КФХ Виктора Алимова из Котельниковского района, строительством мелиоративных участков занимается с 2015 года. Первый из них, площадью 510 га, дал возможность увеличить производство, расширить перечень выращиваемых культур. Недавно здесь ввели в эксплуатацию ещё три участка. Господдержка составила 81 млн руб.

В 2018 году на развитие мелиорации в регионе выделено более 600 млн руб. Еще 400 млн руб. из федерального бюджета было направлено на строительство двух новых плавучих насосных станций в Быковском и Николаевском районах. Это даёт возможность стабильно наполнять оросительные системы, увеличить орошаемые площади, наращивать объём производства овощных и кормовых культур. На сегодня площадь орошения в Волгоградской области составляет 44,6 тыс. га, а до конца года она прирастёт ещё на 6 тыс. гектаров.

Будущее — за кооперацией

Важно ещё одно направление совместной работы власти и аграрного бизнеса — максимальное привлечение частных инвестиций в АПК в дополнение к господдержке. В регионе сейчас реализуется 350 инвестиционных проектов, многие из которых связаны именно с производством либо переработкой сельхозпродукции.

«Стимулятором развития многих отраслей АПК могут также стать сельскохозяйственные производственные кооперативы, — убеждён председатель комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов . — Примером этого может служить Николаевский район, где кооперативное движение активно развивается».

Также планируется, что в 2019 году появится новый институт поддержки — региональный Фонд развития сельского хозяйства, который будет предоставлять льготные возвратные средства для реализации инвестпроектов.

Стремительно меняется техническая база сельхозпроизводителей. С начала года аграрии Волгоградской области приобрели более 500 единиц сельхозтехники, 374 из них — с привлечением господдержки в виде субсидий промышленным предприятиям в размере предоставляемых ими скидок. Как сообщает региональный комитет сельского хозяйства, суммарный объём скидки для волгоградских фермеров на сегодняшний день уже составил около 200 млн руб.

Ещё можно успеть

На какие виды господдержки облсельхозкомитет ведёт приём документов во втором полугодии 2018 года:

— Господдержка руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций. — Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие агропромышленного комплекса. — Возмещение части затрат, связанных со строительством, реконструкцией и техперевооружением оросительных и осушительных систем и гидросооружений. — Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства / животноводства. — Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. — Субсидии на возмещение части затрат КФХ и ЛПХ на приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативных свиноводству. — Предоставление грантов сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.

Материал подготовлен в рамках проекта «Соль земли волгоградской»