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Слуцкий оправдался за особняк своей дочери
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Слуцкий оправдался за особняк своей дочери 

Lenta.ru 12 часов назад
Фото: Lenta.ru
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ответил на расследование «Новой газеты» о дорогом особняке его дочери Ирины. Свою точку зрения он изложил в личном Telegram-канале.
Депутат подчеркнул, что работал в бизнесе до 2000 года, где и заработал «все, что необходимо». После получения депутатского мандата Слуцкий продал или передал в доверительное управление друзьям часть имущества.
«Отвечаю: дом строил её [дочери] будущий муж, плюс немного помог я.
У них с мужем свой бизнес, которого вполне хватает и на семью, и на машину, и даже на некоторую благотворительность. И во-вторых, «Новая» лукавит, приводя рыночную стоимость дома, который наши дети, начав отношения много лет назад, строили с нуля, что в разы дешевле», — пояснил Слуцкий.
Депутат увидел в расследовании газеты желание «склепать скандал из воздуха», чтобы рейтинги не падали в период отпусков. Слуцкий добавил, что 1 августа получил запрос от журналистки издания Олеси Шмагун, которая в ультимативной форме потребовала ответить на вопросы об имуществе дочери. «Ультиматумов не приемлю, поэтому дождался выхода статьи, а теперь извольте, поскольку скрывать мне нечего», — заключил парламентарий.
Ранее 10 августа «Новая газета» опубликовала расследование об элитной недвижимости дочери депутата в подмосковном поселке «Миллениум Парк». Стоимость одного такого дома без отделки составляет почти 140 миллионов рублей. Особняк был куплен в 2014 году, когда дочь парламентария занимала должность ассистента главного редактора журнала Harper's Bazaar и не могла приобрести дом на свои деньги. Слуцкий, согласно декларациям, живет на зарплату депутата, так что ему пришлось бы копить на двухэтажную усадьбу для дочери минимум 25 лет.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашел у Слуцкого незадекларированный трехэтажный пентхаус с гектаром земли на Рублевке, который он арендовал в течение последних 10 лет.
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