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Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет
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Приморский арбитраж обязал «Радиоприбор» вернуть 178 млн рублей в бюджет 

ТАСС 40 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Арбитражный суд Приморского края принял решение удовлетворить иск регионального департамента промышленности к банкротящемуся предприятию «Радиоприбор» о взыскании долга в 178 млн рублей, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.
Сложная финансовая ситуация на «Радиоприборе» возникла в конце 2014 года. В 2016 году власти направили из краевого бюджета 178 млн рублей на частичное погашение долгов перед сотрудниками завода. Однако проблема до сих пор не решена, предприятие остается крупнейшим должником по зарплате в регионе. Сейчас в отношении «Радиоприбора» идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.
"Арбитражный суд решил удовлетворить иск департамента промышленности Приморья и взыскать с «Радиоприбора» 178 млн рублей", — сказал представитель суда.
"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Из-за финансовых проблем было принято решение, что он станет филиалом Дубненского машиностроительного завода. Первомайский районный суд Владивостока в конце июля 2018 года приговорил бывшего директора «Радиоприбора» Михаила Харченко к четырем годам лишения свободы за умышленную невыплату зарплаты сотрудникам предприятия.
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