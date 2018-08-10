Невезучие дольщики долгостроя на Фрунзе получили квартиры через 13 лет

Дом на Фрунзе долгое время пользовался дурной славой и был очень популярен у молодежи. Здесь организовывали свои прыжки роуп-джамперы, тренировались промышленные альпинисты, облюбовали его и художники граффити. Сейчас популярное место для селфи-фотографий преобразилось.

Вместо настенной живописи — хорошая отделка, вместо полуразрушенных лестничных пролетов — современные лифты. Новоселье 60 владельцев квартир дома на пересечении Фрунзе и Кошурникова ждали почти 13 лет.

«Несколько компаний пытались взяться за этот проект. Но, наверное, переоценили свои силы. Предыдущая компания, с которой мы подписали договор год назад, практически ничего не сделала. Пришлось через суд расторгать договор товарищества», — рассказал председатель ЖСК «Кошурникова, 22» Дмитрий Лобыня.

Тогда застройщик успел собрать с нескольких жильцов по 18 тысяч рублей за квадратный метр. Люди оказались обмануты во второй раз. Потеряв всяческую веру, жильцы более полугода не доверяли новому застройщику. Пока не увидели, что в этот раз все всерьез и надолго.

«Фундаменты и стены первого этажа были сделаны с нарушением СНИПов и ГОСТов. Пришлось применять специальную технологию, которую мы освоили в течение двух месяцев — метод торкрет-бетона. И почти полгода мы усиливали подвал и первый этаж», — говорит генеральный директор компании «Союз военных строителей» Денис Плотников

Появились еще три этажа, дополнительные торговые и административные помещения. В итоге — минус 50 недовольных горожан в реестре обманутых дольщиков Новосибирской области. Стоит отметить, что ежегодно, благодаря усилиям областных и городских властей, только с карты Новосибирска исчезают около десяти долгостроев.