В избирком Приамурья поступила заявка о проведении пенсионного референдума

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 августа. / ТАСС /. Избирательная комиссия Амурской области получила ходатайство о проведении референдума по вопросу об изменениях в пенсионной системе от трех граждан России. Об этом сообщила в пятницу ТАСС секретарь регионального избиркома Татьяна Ныркова.

"Поступило ходатайство от трех граждан Российской Федерации о проведении собрания участников референдума по вопросу повышения пенсионного возраста для решения вопроса об образовании региональной подгруппы по проведению референдума. Дата проведения — 15 августа", — сказала Ныркова.

По словам собеседницы агентства, если собрание будет проведено в соответствии с законом, то об этом будет уведомлена Центральная избирательная комиссия , которая даст правовую оценку вопроса, который будет выноситься на референдум. «После мы принимаем решение о регистрации этой подгруппы», — пояснила секретарь регионального избиркома.

На заседании в среду Центризбирком признал соответствующими закону формулировки вопросов, которые три независимые друг от друга инициативные группы, созданные справороссом Ильей Свиридовым в Москве, общественниками в Подмосковье и коммунистами в Алтайском крае, предлагают вынести на всероссийский референдум по пенсионному вопросу.

По закону в одном регионе две инициативные группы с похожими вопросами плебисцита зарегистрированы быть не могут, предпочтение отдается той, которая подаст документы первой.

Об изменениях в пенсионной системе

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров. Принятие документа позволит со следующего года обеспечить существенный рост пенсий, опережающий темпы инфляции: каждый год размер средней ежемесячной пенсии неработающего пенсионера будет увеличиваться примерно на 1 тыс. рублей.