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«Скверное» дело вышло боком для компании бывшего депутата
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«Скверное» дело вышло боком для компании бывшего депутата 

Konkurent.ru 20 минут назад
Фото: Konkurent.ru
Пятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции в деле между администрацией Владивостока и ООО «Версат», имеющее отношение к бывшему депутату городской думы Дмитрию Сулееву. Предметом спора был сквер на ул. Бестужева, 40.
Мэрия краевого центра оспорила обременение в виде аренды земельного участка площадью 1 828 кв. м на Бестужева, 40. Землю отдали ООО «Версат» в 2013 г. на 16 лет. Компания планировала построить здесь некий сервисный центр и магазин. В декабре 2016 г. рабочие даже приступили к вырубке деревьев. Однако местные жители активными выступлениями добились прекращения стройки.
Отстоять зеленую зону, почему-то тогда не оформленную администрацией Владивостока в «официальном» статусе сквера, пытался в арбитражном суде департамент земельных и имущественных отношений Приморского края. Но добиться пересмотра решения администрации Владивостока о согласовании ООО «Версат» смены вида использования данного земельного участка «в целях строительства сервисного центра (объекты бытового обслуживания)» на «объекты розничной торговли» не удалось.
Сейчас, следует из судебных материалов, земельный участок ООО «Версат» не используется. Поэтому мэрия решила вернуть его в судебном порядке, доказав, что «право муниципальной собственности на сооружение (Сквер) возникло у города при разграничении государственной собственности в Российской Федерации на федеральную и муниципальную собственность, до введения в 1997 г. в действие закона №122-ФЗ „О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним“.
ООО „Версат“ связывают с Дмитрием Сулеевым, экс-депутатом Думы Владивостока и владельцем сети супермаркетов „Реми“. По данным ЕГРЮЛ, сейчас „Версат“ на 100% принадлежит Константину Самойлову. Но в судебных материалах также упоминается и ООО „Терра-Строй“, учредитель которого Софья Мишина вместе с Дмитрием Сулеевым является также владельцем нескольких других фирм.
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