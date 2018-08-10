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Какую работу предлагают пенсионерам в районах Новосибирской области
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Какую работу предлагают пенсионерам в районах Новосибирской области 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Николай Петрович уже больше восьми лет на пенсии, но продолжает любимое дело. В колхозе, в зерновом хозяйстве, проработал сначала 27 лет сварщиком-механизатором, потом ушел в кладовщики. Говорит, производство поддерживать надо, да и скучно на пенсии.
— Все-таки на работе есть какое-то общение с людьми, а дома просто сядешь, и все. И, можно сказать, угасаешь без дела, — говорит пенсионер, житель села Береговое Николай Крюков.
Его супруга Любовь Владимировна дома сидеть тоже отказывается. 17 лет проработала трактористкой. Теперь женщина не только содержит подворье, разводит цветы, но и работает — почтальоном. Говорит, пока пенсию разносит, помогает односельчанам. Кому продуктов купить, кому советом помочь.
— Про болячки, про цветы разговариваем, обо всем можем поговорить, — рассказывает пенсионерка, жительница села Береговое Любовь Крюкова.
В работе на селе ни пенсионерам, ни людям предпенсионного возраста не отказывают. Специалисты своего дела не только трудятся, но и передают опыт молодым.
— У нас работают пенсионеры и в школе, и в медпункте, и на почте. У нас заведующая уже на пенсии, почтальонка на пенсии. И здесь ребята все пенсионеры, — говорит депутат Боровского Совета депутатов Елена Меньшикова.
Как отмечают в Пенсионном фонде, люди таких профессий уходят на заслуженный отдых досрочно. Однако выплаты зависят именно от стажа. Чем больше лет работаешь — тем выше пенсия.
— Больше страховой стаж и больше индивидуальных страховых коэффициентов, соответственно, выше размер пенсии. В законе нет ни минимального размера пенсии, ни максимального размера пенсии. Возможности у человека заработать более высокую пенсию есть, — сообщила начальник управления назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Новосибирской области Вера Мироненко.
Сейчас в Новосибирской области каждый третий житель — пенсионер. Притом не все имеют стаж работы. Как отмечают в Пенсионном фонде, если человек не работал и не отчислял налоги, он имеет право на социальную пенсию. Однако возраст выхода выше на пять лет да и сумма выплат не превысить 10 тысяч рублей.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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