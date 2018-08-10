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В Находке запущен масштабный проект по благоустройству жилых домов
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В Находке запущен масштабный проект по благоустройству жилых домов 

АиФ-Владивосток 11 минут назад
Фото: АиФ-Владивосток
В микрорайоне Мыс Астафьева, что располагается в городе, Находка начнутся глобальные работы по благоустройству жилых капитальных домов.
Работы по реализации планов программы будут проходить в 2018-2020 годы. Общий объем потраченных средств составит 10 млн рублей.
«», — сообщил первый замглавы города Евгений Воронин.
Главными координаторами программы будут являться рабочая группа в составе инициативной группы жителей и движение «Народная Экспертиза», а также ОАО «Терминал Астафьева».
Первый этап ремонтных работ начнётся уже на следующей неделе: пройдёт установка пластиковых окон в некоторых домах и остекление балконов. Второй этап работы предполагает реализацию ремонтных дел в подъездах и фасадах домов.
Отметим, помимо контроля качества ремонтных работе в микрорайоне,
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