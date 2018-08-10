Владимир Путин поручил ввести новый налоговый вычет для бизнеса

Михаилом Мишустиным. Президент Владимир Путин поручил подготовить и законодательно оформить налоговый вычет для предпринимателей, которые переходят на новую кассовую технику с функцией передачи в реальном времени информации налоговым службам. Такой вычет необходим, «чтобы бизнес не терял никакие средства, связанные с приобретением новых кассовых аппаратов», заявил Путин в пятницу на встрече с руководителем ФНС

"Чтобы бизнес не нес дополнительные нагрузки, нужно принять решение о так называемом налоговом вычете для тех предприятий, которые будут переходить на эту форму работы", — сказал Путин, добавив, что нужно продумать с депутатами Госдумы «вопрос о законодательном закреплении этой работы» (цитаты по сайту Кремля).

Минувшим летом Минфин России предложил перевести весь розничный бизнес на новую кассовую технику, которая должна «накапливать и передавать» фискальные данные в налоговые органы онлайн (через уполномоченного оператора). Как писал РБК , согласно проекту Минфина каждая касса, установленная с 2016 года, должна «уметь» делать и бумажные, и электронные чеки, а все сведения предлагается хранить в централизованной базе данных.

Механизм и параметры налогового вычета пока не ясны. Но источник РБК в финансово-экономическом блоке правительства не исключил, что малому бизнесу будет возмещаться 100% от суммы затрат на первоначальную покупку новой кассовой техники. «Эту идею будем обсуждать», — сказал он.

Пользователям контрольно-кассовой техники (ККТ), которые понесут дополнительную нагрузку в связи с переходом на новую систему, предлагается предоставить право уменьшить налоговые обязательства на сумму расходов, связанных не только с покупкой, но и с эксплуатацией ККТ, сообщил РБК представитель ФНС.

Законопроект Минфина предусматривает поэтапный переход к новому порядку применения ККТ, который завершится к 1 января 2018 года, указал он.

"Народный контроль"

Кроме того, Путин выступил за внедрение системы потребительского «народного» контроля, которая дает возможность любому человеку проверить, какие товары и услуги он получил в той или иной торговой организации. «Имеется в виду, что, получив чек после приобретения товара или после приобретения услуги, гражданин мог бы свободно через свой телефон, через гаджет войти в интернет и навести справку в налоговой службе о том, какую отчетность представила та торговая точка, которая продала ему товар, в налоговую службу», — пояснил президент.

"Это даст возможность, если говорить простым языком, человеку, после того как он пообедал в ресторане и заплатил деньги за бифштекс из телятины хорошего отечественного качества, проверить, так ли отчиталось предприятие, тот ресторан или кафе, которое продало ему этот товар, как они отчитались в налоговой инспекции. Не отчитались ли они дешевой буйволятиной", — привел пример глава государства.

Кассовый эксперимент

Вопрос с возмещением бизнесу покупки новой кассовой техники поднимается не впервые — он стал обсуждаться ранее в этом году, когда был проведен эксперимент по переходу на новую контрольно-кассовую технику, передающую данные в налоговые органы в онлайн-режиме, напоминает руководитель Центра экспертизы и аналитики «Опоры России» Иван Ефременков

Как сообщил на встрече с Путиным Мишустин, ФНС провела эксперимент по использованию новых систем кассовых аппаратов в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. По его словам, там было установлено более 3 тыс. соответствующих новых кассовых аппаратов, которые онлайн передавали информацию в налоговую службу об оборотах компании и чеках, выдаваемых потребителям. Система «отлажена и продолжает свою работу» в опытном режиме, сказал глава ФНС.

"Когда эксперимент прошел в этом году, стали думать, как стимулировать предпринимателей переходить на эту технику, потому что не для всех были очевидны финансовые преимущества [перехода]", — говорит Ефременков. «Идея с вычетом хорошая, чтобы не заставлять предпринимателей самостоятельно оплатить покупку новой техники в период экономического спада», — считает он.

"Скорее всего, это будет разовый вычет на затраты на покупку техники", — предполагает Ефременков. Именно эта идея обсуждалась между предпринимателями и чиновниками, подтверждает он.

Концептуально предложения о налоговом вычете за обновление кассовых систем депутатам известны, сказал РБК первый зампред бюджетного комитета Думы Сергей Катасонов . Но большого эффекта от этой меры парламентарий не ожидает: по его мнению, лучше вводить механизмы, которые будут выгодны налогоплательщикам, — расширить возможности применения патентного режима, налога на вмененный доход и упрощенной системы налогообложения.

На основе смартфона или планшета

По словам Путина, новые кассовые аппараты — «это не что иное, как, скорее всего, простые гаджеты или какие?то чипы в действующие кассовые аппараты». Действительно, в эксперименте ФНС, который проводился в четырех регионах с 1 августа 2014 года по 1 февраля 2015 года, контрольно-кассовая техника работает на основе смартфонов, «планшетов» или обычных компьютеров с помощью специального программного обеспечения.

Такие кассы не требуют использования ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная — дополнительный блок памяти, который устанавливается внутрь ККМ), которые приходится менять раз в год. Как отмечает ФНС, обычный кассовый аппарат приходится ежегодно перерегистрировать с обязательным физическим осмотром и опломбированием в налоговом органе, а новая система позволит отказаться от хранения информации о расчетах в специальном устройстве: данные передаются в адрес налоговых органов в режиме реального времени.