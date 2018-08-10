100% износ сетей: власти выделят более 50 млн рублей на реконструкцию водозабора в Цимлянском районе

Рабочая поездка губернатора Ростовской области в Цимлянский район закончилась поручением выделить из областного бюджета средства для проведения изысканий и проектировки нового водозабора и очистных сооружений. Василий Голубев обсудил с главой администрации района Владимиром Светличным наиболее острые проблемы территории. Одной из них является практически 100% износ сетей водоснабжения в районе. Сложнейшую ситуацию решат к 2022 году, пообещал глава региона. В текущем году из областного бюджета выделят свыше 6 млн рублей на проведение инженерных изысканий, а в следующем году запланируют 52,5 млн рублей на проектирование водозабора. Само строительство предстоит провести в 2020-2022 годах.

Второй наболевшей проблемой для местных жителей является ужасное состояние дороги из хутора Антонова к Цимлянску. Из 46 километров пути больше половины совершенно непроезжие. На этом участке пути перегруженные зерновозы, избегающие контроля и штрафов на трассе, разрушили дорожное полотно почти до основания. По самым скромным подсчетам, реконструкция разбитой большегрузами дороги обойдётся не меньше чем в 600 млн рублей.