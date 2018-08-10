Ещё
100% износ сетей: власти выделят более 50 млн рублей на реконструкцию водозабора в Цимлянском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.62
76.60
76.99
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.11
+0.21 Золото
1207.50
–0.02 РТС
1097.33
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1456
–0.0199
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

100% износ сетей: власти выделят более 50 млн рублей на реконструкцию водозабора в Цимлянском районе 

Деловое сообщество 1 час назад
Рабочая поездка губернатора Ростовской области в Цимлянский район закончилась поручением выделить из областного бюджета средства для проведения изысканий и проектировки нового водозабора и очистных сооружений. Василий Голубев обсудил с главой администрации района Владимиром Светличным наиболее острые проблемы территории. Одной из них является практически 100% износ сетей водоснабжения в районе. Сложнейшую ситуацию решат к 2022 году, пообещал глава региона. В текущем году из областного бюджета выделят свыше 6 млн рублей на проведение инженерных изысканий, а в следующем году запланируют 52,5 млн рублей на проектирование водозабора. Само строительство предстоит провести в 2020-2022 годах.
Второй наболевшей проблемой для местных жителей является ужасное состояние дороги из хутора Антонова к Цимлянску. Из 46 километров пути больше половины совершенно непроезжие. На этом участке пути перегруженные зерновозы, избегающие контроля и штрафов на трассе, разрушили дорожное полотно почти до основания. По самым скромным подсчетам, реконструкция разбитой большегрузами дороги обойдётся не меньше чем в 600 млн рублей.
«Нужно привести дорогу в порядок, я жду от минтранса доклада. Кроме того, нужно предложить меры, которые уберегут в дальнейшем наши региональные дороги от разрушения перегруженным транспортном» — поручил Василий Голубев.
Деловое сообщество: последние новости
Сбербанк потребовал признать «Цимлянские вина» банкротом Грунтовые дороги муниципалитетов Ростовской области приведут в порядок за счет бюджета Дворец спорта, теннисный корт и бассейн появятся на бульваре Комарова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться344
Пенсионерам запретят продавать квартиры124
Российские банкоматы оказались под угрозой
Россиян оставят без налоговых льгот15
Когда курс доллара снова вернется к 63 рублям32
Видео
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение