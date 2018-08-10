Центробанк отозвал лицензию у НКО «Инновационный расчетный центр»

Регулятор уточняет, что работа организации долгое время была убыточной в связи с неэффективностью бизнес-модели кредитной организации. «В результате произведенных операций по доначислению резервов на возможные потери по образовавшейся на балансе НКО проблемной дебиторской задолженности в августе этого года произошло существенное снижение размера ее собственных средств (капитала)», — поясняется в пресс-релизе.

Инновационный расчетный центр не входит в систему страхования вкладов. В организацию введена временная администрация, которая будет работать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов НКО приостановлены.

По информации Банка России, на 1 августа текущего года по величине активов Инновационный расчетный центр занимал 503-е место в банковской системе страны.