Российские кинотеатры назвали лето 2018 года худшим за пять лет

Аналитики отмечают, что результат июня—июля текущего года самый низкий с 2014 года. Как правило, в первые два месяца лета сборы всегда росли год к году, исключением был только 2016 год, когда произошло падение на 8,6%. Причина столь резкого падения кассовых сборов в нехватке иностранного контента, которую не могут компенсировать российские новинки, считают эксперты.

В «Бюллетене кинопрокатчика» уверены, что лету 2018 года не хватило одного мощного релиза. В 2017 году таким релизом было продолжение «Пиратов Карибского моря» (принесло 2,3 млрд рублей). Этим летом самыми кассовыми стали «Мир Юрского периода 2» (1,22 млрд рублей), «Монстры на каникулах 3» (1,041 млрд рублей), «Суперсемейка 2» (972 млн рублей).

Релизы, которые запланированы на август — « Кристофер Робин », «Мег: Монстр глубины», «Мама Мия 2», продолжение «Гоголя» — не смогут исправить ситуацию, считают эксперты. Более того, по итогам всего 2018 года сборы кинотеатров могут просесть на 5-10% по сравнению с относительно успешным 2017 годом.

В объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» также заявили о снижении кассовых сборов. В компании полагают, что это связано с трагедией в Кемерово и проведением чемпионата мира по футболу в России.

Объединенная киносеть рассчитывает на некоторое исправление ситуации осенью, в том числе за счет «больших релизов»: «Веном», «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда», «Ральф» и другие.