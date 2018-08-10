Песков рассказал о реакции на идею Белоусова об изъятии допдоходов отраслей 

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Помощник президента РФ Андрей Белоусов действительно предложил президенту РФ Владимиру Путину изъять в бюджет сверхдоходы ряда отраслей, включая металлургию, и президент уже поручил правительству проработать эту идею, но с учетом сохранения инвестиционных возможностей компаний этих отраслей, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Белоусов в письме, адресованном Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля", "Алросы" и "Сибура".
"Письмо, действительно, такое было. Оно было с грифом для служебного пользования. Действительно, была высказана экспертная точка зрения. Действительно, на нем стоит резолюция президента «согласен». В этом плане все сообщения абсолютно верные. Что касается публикуемой таблицы, это не часть письма, это относится к справочной информации", — сказал Песков журналистам.
"Но здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством РФ и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний. Поэтому экспертная точка зрения есть, существуют разные экспертные точки зрения, они в экспертном режиме прорабатываются в кабинете министров", — уточнил он.