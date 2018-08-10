Песков рассказал о реакции на идею Белоусова об изъятии допдоходов отраслей

"Алросы" и "Сибура". Белоусов в письме, адресованном Путину, предлагает, чтобы глава государства поручил правительству увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности, утверждая, что они платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор. Согласно документу, с которым ознакомились РИА Новости, это может принести бюджету до 500 миллиардов рублей (7,5 миллиарда долларов) в год. Так, наибольшие дополнительные доходы бюджета могут быть получены от "Норникеля"

"Письмо, действительно, такое было. Оно было с грифом для служебного пользования. Действительно, была высказана экспертная точка зрения. Действительно, на нем стоит резолюция президента «согласен». В этом плане все сообщения абсолютно верные. Что касается публикуемой таблицы, это не часть письма, это относится к справочной информации", — сказал Песков журналистам.