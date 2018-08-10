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В новосибирском АО «Экооператор» сменилось руководство
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В новосибирском АО «Экооператор» сменилось руководство 

sibnovosti.ru 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
В руководстве новосибирского АО «Экооператор» произошли кадровые перестановки. Лариса Анисимова ушла с поста гендиректора компании. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
«Это были замечательные три года! Благодарю коллег за сотрудничество!», — написала госпожа Анисимова.
В разговоре с Sibnovosti.ru она подтвердила, что 9 августа провела последний рабочий день в этой должности. Более подробно о причинах этого решения Лариса Анисимова рассказывать не стала, заметив лишь, что переходит на другую работу.
В АО «Экооператор» и пресс-службе правительства Новосибирской области имя нового гендиректора компании оперативно сообщить не смогли. На официальном сайте АО «Экооператор» и базе данных ЕГРЮЛ данные о руководстве организации также пока не изменены.
АО «Экооператор» было создано осенью 2015 года. В качестве видов деятельности при регистрации были указаны сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. На сайте компании с уставным капиталом в 30 млн руб. ее акционерами указаны Новосибирская область и город Новосибирск.
«Главной целью комплексной стратегии является предотвращение вредного воздействия твердых коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение компонентов, содержащихся в отходах, в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья или для получения энергии — установление приоритета их утилизации над захоронением», — говорится о миссии организации на ее сайте.
Компания выступала разработчиком территориальной схемы обращения с отходами в регионе и претендовала на получение статуса единого регионального оператора в сфере сбора, сортировки, транспортировки и утилизации мусора. Но, по итогам конкурса, состоявшегося в июле 2018 года, единственной допущенной к участию в нем компанией оказалось ООО «Экология-Новосибирск» (входит в ГК ВИС). Организация предложила цену 30,08 млрд руб. за десять лет. АО «Экооператор» предложило 30,75 млрд руб., но эта заявка была отклонена.
Фото: сайт АО «Экооператор»
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