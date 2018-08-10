Пора готовиться к экономической войне? Комментарий Георгия Бовта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал возможное дальнейшее расширение санкций против России. По его оценке, это объявление экономической войны и на шаги Вашингтона надо реагировать экономическими, политическими методами, «а в случае необходимости, и иными методами». США, по словам премьера, делают это все «для того, чтобы убрать Россию из числа мощных конкурентов на международном поле».

В Белом Доме тем временем заявили, что санкции против России — это не средство, а цель. Официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт сказала, что США пытаются «улучшить поведение» России. Как может развиваться ситуация, чего ждать к ноябрю? Об этом в комментарии Георгия Бовта

Полной ясности нет относительно содержания как первого пакета санкций, связанных с инцидентом в Солсбери, так и второго, который может быть введен в действие через 90 дней после первого на основании закона США 1991 года о запрещении химического и бактериологического оружия. Требования, которые Россия должна выполнить за три месяца, включают в том числе допуск иностранных инспекторов в места предполагаемого производства оружия массового поражения. Для суверенной страны, которой, собственно, пока не предъявлено никаких доказательных фактов причастности ее государственных структур к инциденту с отравлением Скрипалей, это выглядит достаточно унизительным и трудно выполнимым.

Про первый пакет санкций, вступающих в силу 22 августа, известно, что они коснутся технологий двойного назначения, объем торговли которыми в последние годы между Россией и США, как ни парадоксально, значительно вырос и в основном проходит по закрытым статьям. С большой вероятностью, они коснутся космической отрасли, несколько с меньшей вероятностью гражданской авиации и других отраслей, в которых мы по-прежнему зависим от американских технологий, например, в элементной базе. Ее китайские аналоги неадекватны.

Многое будет зависеть от того, будет ли администрация США давать разрешение на те или иные сделки. Вообще санкции, налагаемые по закону 1991 года, в своей детализации являются именно прерогативой Белого дома, тогда как в конгрессе усиливаются настроения, чтобы вводить санкции против России через голову администрации.

Второй пакет санкций, который вступит в силу в конце ноября, может нанести огромный ущерб российской экономике, затронув, по некоторым оценкам, до 70% ее объема. Один из главных вопросов предстоящих трех месяцев, когда над российским рублем и экономикой в целом будет висеть гнетущая неопределенность, заключается в том, является ли введение первого пакета в исполнении администрации заявочной переговорной позицией или же нам уже почти не о чем более предметно разговаривать, а потому российско-американские отношения ждет окончательный обвал, вплоть до прекращения всех экономических связей, а также, возможно, и разрыва дипотношений.

Обращаясь к опыту прошлого, можно вспомнить, когда российским и американским властям удавалось достичь некоторых закулисных договоренностей по решению международных проблем и негласно обходить в том числе существовавший запрет со стороны США на поставку определенных технологий. Там, например, в свое время американцы закрыли глаза на то, что Израиль поставил в Россию такие технологии для военной авиации в обмен на согласие Москвы содействовать давлению на Иран с целью побудить его отказаться от военной ядерной программы.

Однако тогда двусторонние отношения были не в пример лучше и не сопровождались столь истеричным информационным фоном, который напоминает «охоту на ведьм». Российская угроза чудится американским политикам чуть ли не за каждым углом. Так, на днях сенатор-демократ Билл Нельсон от Флориды, который будет переизбираться на промежуточных выборах в ноябре, заявил о якобы обнаруженном российском вмешательстве в электоральную систему штата. Им и сенатором-республиканцем от штата Марком Рубио были разосланы письма по всем графствам Флориды с целью проверить эту информацию.

Ни из одного из более чем 60 графств не было получено подтверждения правомерности обвинений сенатора Нельсона. Однако, как говорится, осадочек остался.

Нынешняя информационная картина вокруг «русского вопроса» в США наталкивает на вывод о том, что вводимые последовательно один за другим санкционные пакеты в отношении России не являются никакой переговорной позицией и тем более не являются средством «улучшить поведение Москвы». Санкции в отношении России стали самоцелью американского истеблишмента, который, похоже, поставил целью работать на, как говорится в таких случаях, снос режима.

Переговоры в таком контексте становятся практически бессмысленными. Точка невозврата, видимо, была пройдена на саммите в Хельсинки, который стал худшим по последствиям за всю историю наших отношений. В предстоящие три месяца нам надо готовиться к войне. Пока — экономической.