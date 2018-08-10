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Bank of China увеличит инвестиции в инновационные разработки
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Bank of China увеличит инвестиции в инновационные разработки 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 августа — «Вести. Экономика». Bank of China, один из четырех крупных государственных банков Китая, объявил, что значительно увеличит инвестиции в инновационные исследования и разработки, сообщает The Paper.
Фото: EPA-EFE/WALLACE WOON
В дополнение к обычным технологическим инвестициям ежегодный вклад в исследования и разработки в области науки и техники будет составлять не менее 1% от операционной прибыли банка, заявил главный информационный директор Лю Цювань.
По его словам, такой размер инвестиций является обычным для банковской отрасли и в настоящее время он подходит для Bank of China.
Лю сообщил, что в 2018 году Bank of China интегрирует развитие науки и технологий в новый этап стратегического планирования и сосредоточится на создании трех крупных платформ, включая облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект.
Между тем, банк уже применил технологию блокчейн в 12 проектах, главным образом, для улучшения ситуации в сфере обмена данными, трансграничных платежей и цифровых валют.
Согласно глобальному рейтингу 2017 года, который учитывает количество патентов, связанных с технологией блокчейн, Bank of China владеет 11 такими патентами, занимая 20-е место среди мировых компаний и 1-е место среди китайских банков.
Как сообщали «Вести. Экономика», ранее в этом году аудиторская компания EY, исследовавшая внедрение финансовых технологий в 20 крупных экономиках, назвала Китай лидером по этому показателю.
Исследование показало, что 69% китайских потребителей использовали по крайней мере два финтех-сервиса за последние шесть месяцев.
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