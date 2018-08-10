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Трудовые подвиги сотрудника Антипинского НПЗ отмечены наградой
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Трудовые подвиги сотрудника Антипинского НПЗ отмечены наградой 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Сотрудник Антипинского НПЗ, основного производственного предприятия ГК «Новый Поток» удостоен награды администрации Тюмени. Благодарностью за достижение высоких показателей в труде отмечен аппаратчик химводоочистки четвертого разряда цеха водоснабжения и водоотведения Николай Мякишев.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе New Stream Group, Николай Мякишев работает на заводе с 2008 года, его общий профессиональный стаж составляет 30 лет. Благодарственное письмо работнику НПЗ вручили временно исполняющий полномочия главы администрации Тюмени Руслан Кухарук и исполняющий обязанности председателя городской думы Николай Романов в рамках празднования 432-й годовщины со Дня образования Тюмени.
"Я очень благодарен руководству Тюмени за высокую оценку моего труда. Безусловно, каждый сотрудник предприятия, и я в том числе, старается внести свой личный вклад в общее дело, но достигнуть по-настоящему значительных результатов можно только в команде, когда есть на кого положиться", — подчеркнул Н. Мякишев.
Группа компаний «Новый Поток» учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В стратегическое партнерство входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку, транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием холдинга является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 миллионов тонн в год. Глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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