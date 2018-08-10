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Министру транспорта Великобритании придется ответить за баснословные зарплаты подрядчика HS2
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Министру транспорта Великобритании придется ответить за баснословные зарплаты подрядчика HS2 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Главный секретарь казначейства Элизабет Трасс еще весной этого года письменно обращалась к К. Грейлингу с просьбой разобраться в ситуации, но никаких мер принято не было.
Напомним, что все зарплаты работников государственного сектора в Великобритании выше £142 тыс. должны быть одобрены главным секретарем казначейства. Как выяснилось, Э. Трасс и ее предшественники действительно одобрили несколько высоких окладов для работников HS2. Однако это произошло по четкой рекомендации и одобрению К. Грейлинга, а также секретаря Департамента транспорта, сейчас этот пост занимает Бернадетт Келли.
Напомним, что строительство магистрали оценивается в £55,7 млрд Уже потрачено £10,7 млрд Начало строительства магистрали запланировано на следующий год.
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