Министру транспорта Великобритании придется ответить за баснословные зарплаты подрядчика HS2

Главный секретарь казначейства Элизабет Трасс еще весной этого года письменно обращалась к К. Грейлингу с просьбой разобраться в ситуации, но никаких мер принято не было.

Напомним, что все зарплаты работников государственного сектора в Великобритании выше £142 тыс. должны быть одобрены главным секретарем казначейства. Как выяснилось, Э. Трасс и ее предшественники действительно одобрили несколько высоких окладов для работников HS2. Однако это произошло по четкой рекомендации и одобрению К. Грейлинга, а также секретаря Департамента транспорта, сейчас этот пост занимает Бернадетт Келли.

Напомним, что строительство магистрали оценивается в £55,7 млрд Уже потрачено £10,7 млрд Начало строительства магистрали запланировано на следующий год.