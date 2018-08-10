Объем грузоперевозок ЗСЖД может побить рекорд 30-летней давности

В 2018 году Западно-Сибирская железная дорога (ЗСЖД) намерена перевезти 317,5 млн т грузов. Об этом сообщил начальник ЗСЖД Александр Грицай в интервью «Российской газете».

В этом случае будет побит рекорд, установленный дорогой в 1988 году. В 2017 году объем грузов достиг 306,9 млн т. На сайте ЗСЖД указывается, что погрузка в январе-июле 2018 года составила 183,1 млн т грузов, превзойдя на 3% результат аналогичного периода 2017 года.

«Долгосрочной программой развития предусматривается, что к 2025 году наша дорога будет грузить уже 430 миллионов тонн — таковы прогнозы наших клиентов-грузоотправителей. Продукция угледобывающих предприятий Кузбасса пока довольно слабо представлена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что позволяет рассчитывать на хорошие перспективы роста», — считает Александр Грицай

Каменный уголь — основной груз ЗСЖД. За семь месяцев 2018 года на него пришлось 141,7 млн из 183,1 млн т.