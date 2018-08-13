На строительной площадке объекта Urban Group «Видный город» начались подготовительные работы

Подготовительная работа началась на одном из объектов Urban Group, сообщили в пресс-службе Дом.РФ.

«13 августа начались работы по подготовке строительной площадки первого из недостроенных жилых комплексов Urban Group — «Видного города». В целях экономии времени на данном этапе принято решение выполнять работы действующими силами — привлеченными конкурсным управляющим подрядчиками, в том числе ранее задействованными на объектах. В соответствии с «дорожной картой» в ближайшие 7-10 дней завершится формирование службы технического заказчика. До конца августа будет отобран генеральный подрядчик, который с сентября займется непосредственно достройкой объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что первоочередными мероприятиями станут работы по обустройству строительной площадки, а также формирование пакета существующей исполнительной и рабочей документации. Для определения качества выполненных работ и объема работ, необходимых для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, будет проведено обследование, включающее в себя фиксацию ранее выполненных работ, оценку их качества и подготовку дефектных ведомостей. Результаты обследования покажут, какие разделы рабочей документации нужно доработать или разработать заново для выполнения строительно-монтажных работ.

Также для определения стоимости работ будет подготовлена сметная документация на объем достройки и устранения выявленных дефектов, которая будет проверена ГАУ МО «Мособлэкспертиза». После этого начнутся непосредственно работы по достройке и вводу объекта в эксплуатацию.

9 июля 2018 г. Арбитражный суд Московской области ввел конкурсное производство в компаниях-застройщиках Urban Group ООО «Ваш город», ООО «Ивастрой», ООО «Хайгейт», АО «Континент проект», ООО «Экоквартал» сроком на один год. Конкурсным управляющим застройщиков утверждена Светлана Аглинишкене, член Союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация „Северная Столица“. Строительство объектов Urban Group возобновится в рамках конкурсного производства.