Сотрудники «Научприбора» попросили помощи у Клычкова

Накануне, 9 августа, опубликовано видеообращение сотрудников «Научприбора» к врио губернатора Орловской области Андрею Клычкову . Предприятие приостановило свою деятельность в начале месяца, последовало заявление о переносе производства в Санкт-Петербург, люди в недоумении.

«100 человек останутся без работы, куда им идти? Помогите нам. По крайней мере, надо назначить встречу и поговорить», — предложил один из сотрудников «Научприбора».

«Чужие парни ходят по рабочим местам, открывают тумбочки, где находятся инструменты, и грабят самым настоящим образом», — пожаловался другой.

«Я работаю с 79 года. Обидно, что такие сложные приборы как флюорографы, системы рентгеновского контроля нашему государству не нужны», — сказала одна из сотрудниц «Научприбора» и предложила вывести предприятие из кризиса закупкой оборудования для орловских больниц.

Ранее, пресс-служба облправительства публиковала комментарий по сложившейся ситуации. «Научприбор» ведет работу над рядом перспективных НИОКР. Однако их запуск требует времени. Кроме того, по мнению акционеров, продуктивным направлением развития является металлообработка. Основной потребитель указанной продукции находится в Санкт-Петербурге, поэтому целесообразно перенести часть производства в северную столицу. В перспективе в дочернем подразделении могут найти место орловцы, но вряд ли на переезд решится и сможет осуществить весь коллектив.

Напомним, в ходе заседания совета руководителей промышленных об итогах 2016 года руководитель «Научприбора» Юрий Лебедев сообщал, что объем реализации продукции падает, в том числе из-за сложностей финансирования бюджетной сферы. Анализаторы, медтехника требуются, но не все могут позволить себе их купить. Долг предприятия в 2017 году составил уже 70 млн рублей. Собственники компании решили выпустить дополнительные акции и провести реструктуризацию производственных мощностей. Это позволило практически полностью погасить задолженность, но подчеркнуло необходимость перемен.

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