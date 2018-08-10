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Защитники парка на Смоленке просят УФАС проверить статус застройщика
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Защитники парка на Смоленке просят УФАС проверить статус застройщика 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
По просьбе группы жителей Васильевского острова глава Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марина Шишкина обратилась к руководителю УФАС по Санкт-Петербургу Вадиму Владимирову с призывом проверить законность присвоения ООО «Новые территории девелопмент» (ООО НТД), готовящегося к возведению в устье реки Смоленки гостиничного комплекса, статуса стратегического инвестора.
Местные жители давно протестуют против застройки пятна с видом на Финский залив (Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, участок 1, 2 (западнее пересечения с Новосмоленской набережной), а также Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 1), где они хотели бы видеть общедоступный парк. Но 20 июня Госстройнадзор выдал разрешение на строительство на этом месте гостиничного комплекса.
Активисты просят УФАС проверить законность выделения пятна именно этому девелоперу. Если обнаружится, что статус стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент» был присвоен с нарушениями, это даст активистам надежду, что строительство в устье Смоленки будет отложено на значительное время или вовсе отменено.
С вопросом о законности решения о присвоении ООО НТД статуса стратегического инвестора Марина Шишкина также обратилась к губернатору Георгию Полтавченко и к прокурору Санкт-Петербурга Сергею Литвиненко.
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