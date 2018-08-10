Защитники парка на Смоленке просят УФАС проверить статус застройщика

Местные жители давно протестуют против застройки пятна с видом на Финский залив (Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, участок 1, 2 (западнее пересечения с Новосмоленской набережной), а также Санкт-Петербург, Морская набережная, участок 1), где они хотели бы видеть общедоступный парк. Но 20 июня Госстройнадзор выдал разрешение на строительство на этом месте гостиничного комплекса.

Активисты просят УФАС проверить законность выделения пятна именно этому девелоперу. Если обнаружится, что статус стратегического инвестора ООО «Новые территории девелопмент» был присвоен с нарушениями, это даст активистам надежду, что строительство в устье Смоленки будет отложено на значительное время или вовсе отменено.