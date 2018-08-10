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Торжественное открытие нового офиса РАДИОТЕХБАНКА в Приокском районе
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Торжественное открытие нового офиса РАДИОТЕХБАНКА в Приокском районе 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Именно в Приокском районе 27лет назад РАДИОТЕХБАНК открыл свое первое отделение в Нижнем Новгороде. В течение четверти века он предоставлял местным жителям и предприятиям не только качественные банковские услуги, но и активно участвовал в социальной жизни района, помогал и словом, и делом, не оставлял в трудные времена.
Сегодня РАДИОТЕХБАНК — современный, идущий в ногу со временем банк, который продолжает блюсти свои традиции. Несмотря на то, что главный офис переехал в центр города, про родной Приокский район никто не забыл. Теперь местных жителей будут ждать в новом комфортном офисе на проспекте Гагарина 122.
В четверг, 9 августа, состоялось торжественное открытие нового отделения РАДИОТЕХБАНКА в Приокском районе Нижнего Новгорода. Гостям праздника предлагали принять участие в розыгрыше, испытать свою удачу, покрутив колесо фортуны, и сыграть в настольный футбол.
Чтобы праздник запомнился надолго, приокчанам предложили испытать свои силы в прямом смысле этого слова: каждый желающий мог взять в руки настоящий кузнечный молот и выковать для себя монетку на удачу.
Как рассказал Председатель Совета директоров, Президент РАДИОТЕХБАНКА ВладимирСедов, место было выбрано не случайно. Теперь отделение находится в самом центре Приокского района, в ста метрах от остановки «Батумская», добраться до него стало еще удобнее. В новом современном офисе всегда можно открыть вклад, оформить кредит или рефинансировать ипотеку.
Клиентам доступен полный спектр банковских услуг от покупки валюты до открытия расчетного счета. Банк имеет расширенную программу кредитования с государственным субсидированием. Для предпринимателей банк предлагает выгодные депозиты и удобные программы кредитования. Рядом с банком есть парковка, что высоко оценят клиенты. Также РАДИОТЕХБАНК продолжает активно участвовать в социальной и благотворительной жизни района:
«Мы работаем с обществом инвалидов Приокского района, с Советом ветеранов. Мыоказываем как материальную помощь, так и социальную поддержку. РАДИОТЕХБАНК 27 леттрадиционно поддерживает культурные направления и социальную жизнь этого места. Насможно считать банком Приокского района!», — отметил Владимир Седов.
«РАДИОТЕХБАНК является одной из визитных карточек нашего Приокского района уже в течение 27 лет, — рассказал Директор Фонд содействия социально-значимых инициатив и поддержки правопорядка в Приокском районе Борис Наумов. — Эту роль он несет все эти годы достойно. РАДИОТЕХБАНК — один из самых успешных банков нашего региона, входит в пятерку самых значимых финансовых учреждений Нижегородской области. И сегодня для жителей Приокского района, наших клиентов, мы открываем новый офис. Банк переехал в удобное помещение, на красную линию, на проспект Гагарина. Я желаю, чтобы и в этом новом офисе традиции, которые накоплены коллективом РАДИОТЕХБАНКА, продолжали жить на благо жителей, на благо трудовых коллективов, и на благо приокчан!».
«РАДИОТЕХБАНК с самого начала, с самого основания банка, всегда был рядом с нами, помогал решать все проблемы. Наша организация представляет людей пожилых, ветеранов. И мы всегда шли за помощью к тому, кто может оказать эту помощь. Я очень рада, чтосегодня имею возможность поблагодарить руководство банка, и пожелать самого хорошегои доброго!», — пожелала председатель Совета ветеранов войны и труда Приокского районагорода Нижнего Новгорода Людмила Паршина.
Удобство отделения и хорошее местоположение офиса оценили и гости, которые пришли поздравить банк с этим событием, и выразить свою поддержку.
«Мне хочется поздравить РАДИОТЕХБАНК от общества инвалидов с открытием офиса вшаговой доступности, раньше банк был немного далековат, — отметила РуководительРайонной организации Всероссийского общества инвалидов Ирина Елагина. — Внезависимости от общей обстановки, и от того, кто стоял у руля, РАДИОТЕХБАНК всегда шелнавстречу нашему обществу, очень много было сделано для нашего общества, особенно длядетей-инвалидов, поэтому примите наши поздравления! Благодарю вас за чуткость иотзывчивость!».
Поздравить РАДИОТЕХБАНК с открытием нового отделения пришло и руководство района. Заместитель главы администрации Приокского района, начальник управления по экономикеи предпринимательству Ренат Тимофеев отметил качество помощи банка и его вклад в жизни района: «Мы чрезвычайны рады вашим успехам и открытию каждого дополнительного офиса. И где бы вы его не открывали: в Самаре, в Татарстане, в Москве, да хоть вНью-Йорке, — вы останетесь нашими, приокскими!»
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