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Координатора штаба Навального в Новосибирске могут обанкротить
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Координатора штаба Навального в Новосибирске могут обанкротить 

РИА «ФедералПресс» 27 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Новосибирске активно обсуждается слух о том, что координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, бывший член правительства Новосибирской области и руководитель департамента массовых коммуникаций областного правительства, бизнесмен Андрей Гладченко может стать банкротом. Народная молва утверждает, что претензии к нему предъявила такая известная в регионе структура, как Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Говорят, что АИР уже обратилось в арбитражный суд с иском и требует взыскания более полумиллиона рублей.
Комментарий: если отдавать, то прежде всего АИРу
Андрей Гладченко признался «ФедералПресс», что «уже язык намозолился за сегодня», поэтому ему пришлось сочинить специальный пост в «Фейсбуке». Он заявил, что много лет живет в состоянии физического банкротства, поскольку «непомерно влетел во время кризиса 2008 года, и с тех пор требования со стороны банков и других кредиторов на три порядка превышают мои даже теоретически представимые потенциальные доходы».
АИР Андрей Гладченко назвал «вполне уважаемой организацией» и признал, что «если отдавать, то прежде всего АИРу, ну или банкротиться, как они предлагают». Он предложил представителям агентства пообщаться, добавив, что его телефон не поменялся, и находится в его профиле ФБ в открытом доступе.
Фото: личная страница Андрея Гладченко в соцсети «Фейсбук»
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