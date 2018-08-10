Координатора штаба Навального в Новосибирске могут обанкротить

В Новосибирске активно обсуждается слух о том, что координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске, бывший член правительства Новосибирской области и руководитель департамента массовых коммуникаций областного правительства, бизнесмен Андрей Гладченко может стать банкротом. Народная молва утверждает, что претензии к нему предъявила такая известная в регионе структура, как Агентство инвестиционного развития Новосибирской области. Говорят, что АИР уже обратилось в арбитражный суд с иском и требует взыскания более полумиллиона рублей.

Комментарий: если отдавать, то прежде всего АИРу

Андрей Гладченко признался «ФедералПресс» , что «уже язык намозолился за сегодня», поэтому ему пришлось сочинить специальный пост в «Фейсбуке». Он заявил, что много лет живет в состоянии физического банкротства, поскольку «непомерно влетел во время кризиса 2008 года, и с тех пор требования со стороны банков и других кредиторов на три порядка превышают мои даже теоретически представимые потенциальные доходы».

АИР Андрей Гладченко назвал «вполне уважаемой организацией» и признал, что «если отдавать, то прежде всего АИРу, ну или банкротиться, как они предлагают». Он предложил представителям агентства пообщаться, добавив, что его телефон не поменялся, и находится в его профиле ФБ в открытом доступе.

Фото: личная страница Андрея Гладченко в соцсети «Фейсбук»