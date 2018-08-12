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Власти наняли охрану к дому-памятнику в Ярославле, который растаскивают на кирпичи
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Власти наняли охрану к дому-памятнику в Ярославле, который растаскивают на кирпичи 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Дом-памятник едва уберегли от мародёров
На историю в Ярославле, наконец, обратили внимание. Городские власти наняли охрану к зданию №12 по улице 1905 года, которое признано выявленным объектом культурного наследия. Но от наследия осталось немного — старинный аварийный дом растаскивают по кирпича мародёры.
Тревогу забила градозащитница Елена Богданова ещё прошлой осенью. Она за свой счёт оплатила камеры уличного видеонаблюдения вокруг здания. Надеясь хотя бы так защитить историческое здание, вокруг которого не было даже забора.
–Самая хорошая новость прошедшего дня: дом №12 на улице 1905 года с начала августа взят под охрану. Мэрия поставила вагончик рядом с домом, здесь круглосуточно дежурят охранники, — написала накануне в Facebook градозащитница.
Теперь желающим поживиться красным кирпичом дома-памятника придётся несладко. Воришек ждут огромные штрафы и судебные разбирательства.
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