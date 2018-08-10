Топ -10 событий недели в регионах России. Браки по контракту, начало «осенних чисток» и третья улица Строителей

10. Утром — брачный контракт, вечером — свадьба

Ленинградская область. Депутат Петров сделал предложение Госдуме

Депутат парламента Ленобласти предложил ввести обязательную процедуру для желающих пожениться — заключение брачного контракта до официального бракосочетания. Этим он дополнил список своих креативных дел: худо-бедно накормил на сумму прожиточного минимума поросят, написал письмо Папе Римскому о моральной стороне фильма АлексеяУчителя «Матильда», а недавно предложил Мединскому создать оперу по мотивам ЧМ-2018.

На этот раз парламентарий «сделал предложение» председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамаре Плетнёвой . Он отправил письмо с предложением сделать обязательным заключение брачного контракта до официального бракосочетания. Главными аргументами Петров выдвинул существенное снижение нагрузки на суды (в контрактах, по его словам, должны быть четко прописаны обязательства супругов перед детьми и друг другом, если есть, что делить).

Депутат надеется, что процесс может быть налажен таким образом, что новобрачные быстро, бесплатно, без проблем смогут оформить в районном загсе бумагу, гарантирующую соблюдение прав детей и юридически грамотную дележку имущества.

Между тем, официальная статистика неутешительна. В прошлом году было зарегистрировано чуть больше миллиона браков, а распалось более 600 тысяч семей. Выходит, что почти половина браков терпит фиаско.

«Такой цивилизованный метод «разбора полетов» при разводе, как брачный контракт, мне симпатичен. Но огромная «ложка дегтя» — возрастающее число сторонников гражданских браков, — комментирует ФедералПресс инициативу Владимира Петрова юрист, член Адвокатской коллегии Санкт-Петербурга Игорь Андреев . — Им уж точно до брачных контрактов нет никакого дела. Но ряды живущих гражданским браком могут пополнить пары, которым не захочется тратить даже минуту личного времени на оформление дополнительных договоренностей сторон. В этом вижу опасность идеи депутата Петрова».

Пока неясно, чем «успокоится сердце», ответит ли взаимностью Тамара Плетнёва на послание парламентария из Ленобласти. Но его новая инициатива традиционно взбудоражила и настроила на размышления журналистов, блогеров и простой народ.

9. Почти как в Нью-Йорке, или «третья улица Строителей»

Свердловская область. В столице Урала появятся десятки улиц и проездов с одинаковым названием.

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановления о присвоении наименований новым улицам, которые появятся в Чкаловском районе, сообщает пресс-служба мэрии. Речь идет о зоне жилой застройки «Горнощитский Луч»: районы «Полеводство-3» и «Горнощитские пруды-1».

Улицы будут названы в честь известных уральских минералов яшмы и кианита. Причем наименования будут одинаковыми. Всего в столице Урала появится шесть Яшмовых улиц (1-я Яшмовая, 2-я Яшмовая, и так далее) и двадцать Кианитовых проездов (начиная с 1-го Кианитового и заканчивая 20-м Кианитовым). Также по-соседству с ними возникнут двенадцать «Самородных» улиц. В пресс-службе мэрии однообразие в названиях новых улиц корреспонденту «ФедералПресс» пояснили так: «Решение о присвоении именно таких названий этим новым улицам было утверждено протоколом заседания комиссии по наименованиям топонимических объектов Екатеринбурга».

Также известно, что возводимые на этих улицах жилье и социальные объекты будут в основном малоэтажными.

8. Начало «осенней чистки», или сбежать не удалось

Астраханская область. Экс-министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Василий Корнильев был задержан в Москве.

Примечательно, но покинул он свой пост за день до задержания и пытался покинуть территорию России.

«Была команда на момент проведения ЧМ-2018 избегать резонансных ситуаций, в том числе и задержаний. Но это не значит, что работа не велась. А его попытка сбежать из России говорит о том, что в подразделении у него есть человек, передающий информацию. Для людей такого уровня — это нормально. Как нормально и то, что его задержали. Ведь была информация о «большой осенней чистке», можно сказать она началась. Это не последнее задержание на юге», — прокомментировал оперативник на правах анонимности.

7. На Дальний Восток без НДС, или туристы толпами поедут на камчатские вулканы

Дальний Восток. Владимир Путин подписал долгожданный закон, обнуляющий НДС на пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток

Тема авиаперелетов на Дальний Восток актуальна уже несколько лет и с завидной регулярностью всплывает в СМИ. Чаще — в скандальном свете. Тысячи дальневосточников НИКОГДА не видели Москву и даже не надеются на это. Виной тому — неподъемная цена на билеты: стоимость полета туда-обратно в Москву, например, из Якутии запросто может перевалить за сто тысяч рублей с человека. Разумеется, речь идет об эконом-классе.

Правительство принимает различные меры по регулированию цен — введены льготные билеты для определенных категорий людей, существуют субсидии. Однако ситуацию все перечисленное не меняет. На этой же неделе президент РФ Владимир Путин подписал долгожданный закон, обнуляющий НДС на пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток (по аналогии с Крымом и Севастополем). С такой инициативой выступило в свое время Минвостокразвития. Льгота пока будет действовать до 2025 года. Руководитель института подготовки кадров высшей квалификации ВГУЭС, доктор экономических наук Александр Латкин

«Эта мера практически никак не повлияет на стоимость билетов. Процесс формирования их стоимости на Дальнем Востоке носит разгульный характер: те немногие авиакомпании, работающие на Дальнем Востоке, самостоятельно решают, когда и сколько будет стоить перелет. Когда дальневосточникам нужно лететь в отпуска, ценник взлетает до небес. Если кто-то купил билеты за четыре-пять месяцев до отпуска, тот на коне — он сэкономил. Но билеты невозвратные: случись что за это время, человек просто теряет деньги. БОльшая же часть населения на Дальнем Востоке не имеет возможности планировать отпуск настолько заранее, поэтому билеты для них уже стоят заоблачно.

Ситуация крайне печальная. Особенно в свете роста курса доллара и евро — теперь и привычная для дальневосточников Азия может стать недоступной. На самом деле, действенной мерой был бы реальный контроль со стороны государства за стоимостью билетов и отсутствие ярко выраженной монополии на рынке пассажирских авиаперевозок».

6. Господа, вы банкроты, или заплати налоги — спи спокойно

Нижегородская область. Налоговики хотят обанкротить Городецкий судоремонтный завод

Федеральная налоговая служба инициировала банкротство ООО «Городецкий судоремонтный завод», являющееся одним из крупных судоремонтных предприятий на верхней и средней Волге, а также градообразующим предприятием для самого Городца. Задолженность предприятия по налогам составляет около 34,4 млн рублей. Завод надеется заключить мировое соглашение с налоговиками и решить вопрос о погашении накопленной с 2014 года задолженности в досудебном порядке. Ситуация осложняется тем, что параллельно взыскать долги за газ и электроэнергию с предприятия пытаются ресурсоснабжающие организации.

В конце прошлого года руководство Нижегородской области анонсировало намерение создать в регионе особую экономическую зону (ОЭЗ) для судостроительных предприятий, в которую должен был войти и Городецкий СРЗ. В апреле 2018 года Городецкий СРЗ выиграл тендер на поставку судопоезда для АО «Центр судоремонта „Звездочка“» , входящего в объединенную судостроительную корпорацию . Общая сумма контракта составила 508 млн рублей. В администрации Городца считают, что содействие по обеспечению новыми заказами заводу должен оказать региональный минпром

«Спасти «Городецкий судоремонтный завод» может заключение мирового соглашения с налоговой инспекций, устанавливающее график погашения задолженности по налогам. Подобный механизм вполне реализуем в рамках судебного процесса и давно не нов. Было бы неплохо, если бы поддержку предприятию оказали администрация Городца и власти Нижегородской области, скажем, предоставив гарантии уплаты им налогов — такое законодательством не запрещено. Кроме того, руководство предприятия может попробовать диверсифицировать производство, например, за счет изготовления строительных металлоконструкций, ведь у него есть необходимые мощности и кадры. От его банкротства налоговая инспекция точно не выиграет: процесс распродажи имущества на торгах может оказаться длительным и не принести требуемой суммы денежных средств. Для города его банкротство тоже не нужно — ГСРЗ является одним из его ключевых предприятий и увольнение с него работников чревато ростом социальной напряженности», — считает промышленный эксперт Леонид Хазанов

«Возможность мирного урегулирования спора у сторон имеется. ООО «Городецкий судоремонтный завод» составлен график погашения имеющейся задолженности равными долями с рассрочкой платежа на 12 месяцев. С момента подачи ФНС России искового заявления, ООО «Городецкий судоремонтный завод» оплатило задолженность в размере 1 млн рублей. Таким образом сумма задолженности уменьшена и по факту сумма исковых требований составляет 33,7 млн рублей», — прокомментировали в министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, подчеркнув, что вопрос находится на контроле» министерства.

5. Под арестом, но при мандате

Челябинская область. Путину и Новожилову дали срок В Челябинске суд первой инстанции приговорил бывшего начальника областной налоговой инспекции Александра Путина к трем годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе на два года. Экс-налоговик признан виновным в превышении должностных полномочий. На этом же заседании на два года и восемь месяцев приговорен и депутат Челябинской городской думы Сергей Новожилов. Напомним, следствие полагало, что депутат якобы отремонтировал квартиру налоговика в обмен на помощь в бизнесе: Новожилов владеет отделочными и строительными компаниями. Изначально Путину вменяли еще и получение взятки, но в итоге по этой статье он был оправдан. Кроме того, суд снял арест на имущество, автомобили и счета осужденных. Период ареста во время следствия пойдет в зачет срока, и отбыть в колонии Путину и Новожилову останется пару месяцев. В городской думе «ФедералПресс» сообщили, что мандат депутата у Новожилова отзовут только тогда, когда решение суда вступит в законную силу. Пока нет информации, будут ли осужденные оспаривать свои приговоры.

4. Трагедия в горах, или здесь вам не равнина..

Кабардино-Балкария. Четверо бойцов Росгвардии погибли в результате схода лавины в горах

Лавина сошла на леднике Межерги между Пиком Пушкина и горой Дых-Тау. Под ее натиском военнослужащие сорвались с высоты четырех с половиной километров, — сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на предварительные данные.

Глава республики Юрий Коков направил телеграмму на имя главы Росгварии генерала Виктора Золотова , в которой он выражает соболезнования от себя лично и от имени жителей республики.

«В настоящее время власти Кабардино-Балкарии реализуют комплекс необходимых организационных мер, координируя работу оперативных служб. Республика готова оказать всю необходимую помощь».

Обстоятельства происшествия будет устанавливать группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Тела погибших военнослужащих будут спущены на допустимую для полетов высоту и эвакуированы вертолетом.

3. Встреча «за здоровье»

Тюменская область. Александр Моор встретился с Владимиром Путиным

На этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором вопросы социально-экономического развития региона. Одной из тем стало строительство крупного медицинского центра, которое ведется в Тюмени с 2007 года. Александр Моор обратился за помощью к главе государства, отметив, что еще в 2014 году при участии Минздрава Минфина отрабатывалось кредитование через Международный банк реконструкции и развития. Однако несмотря на то, что концепция уже была согласована, кредит регион так и не получил. Проект находится в высокой степени готовности, но есть необходимость ускорить завершение строительства ряда важных объектов. Владимир Путин пообещал заняться поиском решения и источников финансирования.

«Любую встречу с главой государства для кандидата в губернаторы в канун выборов можно интерпретировать как определенный акт поддержки. Тем более, обсуждались очень важные вопросы развития региона. Социально важные аспекты, связанные со здравоохранением, носят символичный характер. И тема выбрана не случайно, можно сказать, что президент одобряет ту программу, которую продвигает кандидат в губернаторы. Тема здравоохранения для Тюменской области очень важна, а в данном случае речь идет о завершении строительства одной из очередей онкодиспансера. Для региона со сложными условиями проживания это имеет очень большое значение. Вообще, вопросы социального развития, как правило, становятся краеугольным камнем любой избирательной кампании, поэтому в данном случае такой разговор однозначно можно расценивать как поддержку того курса, которой придерживается временно исполняющий обязанности главы региона. Так что правы те наблюдатели, которые расценили это как определенный сигнал к предстоящим выборам», — политолог, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Анатолий Гагарин

2. «Займусь лично», или губернатор-реаниматор Ульяновская область. Сергей Морозов решил лично заняться проблемами в системе здравоохранения региона.

Признав, что есть «определенные ошибки, а то и перегибы, на местах», он поручил приостановить «так называемую оптимизацию» во всех медучреждениях и запретил главврачам сокращать медработников. А каждому руководителю пообещал «независимую и очень жесткую оценку» действий. Наличие «некого системного провала» Сергей Морозов отрицает. Тем не мене, он предлагает вернуть в администрации районов отделы здравоохранения, создать региональный ситуационный центр здравоохранения, который отслеживал бы информацию о проблемах и обращения граждан, а также «ассамблею здравоохранения», объединяющую государственные и частные лечебные учреждения. Кроме того, Сергей Морозов намерен установить особую систему контроля в региональной системе госзакупок. По мнению ульяновцев, все эти предложения не решают главную проблему здравоохранения Ульяновской области — недофинансирование районных больниц. «Проблемы здравоохранения стали в последнее время ключевыми для Ульяновской области. Это бомба, которая уже взорвалась. Если она взорвется еще раз, то последствия для главы региона могут быть плачевными. Инициатива Сергея Морозова взять управление здравоохранением под личный контроль или перевести его в режим ручного управления — это не решение реальных проблем системы. Это попытка отыграть данный ворох проблем в информационном поле, поскольку невозможно решить все их в одночасье. Но то, что он предлагает, представляется мне даже не полумерами, а декларацией о намерениях. Не более того. Я считаю, что губернатор пытается снизить накал в этой отрасли и продемонстрировать федеральному центру, что держит руку на пульсе. Но надо признать, что ульяновская медицина нуждается в реанимации. Недофинансирование больниц — это не миф, это то, с чем люди сталкиваются ежедневно. История о том, что в ульяновские больницы надо ехать со своими лекарствами — это реальная картина. Мне бы очень хотелось верить словам губернатора, но думаю, что в данном случае речь все-таки идет о политической игре и о попытке создать впечатление решения проблемы», — прокомментировал политолог Михаил Белый

1. Год пешком…или бегом

Краснодарский край. Суд принял решение в отношении Федора Смолова

Напомним, он не справился с управлением и попал в ДТП, в результате чего повредил дорожное ограждение. Сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей. Однако, игрок сборной России покинул место происшествия.

На суд сам Смолов не явился — пришло доверенное лицо. В письменном объяснении он указал, что ему стало плохо, потому что получил удар подушкой безопасности, в больницу не обращался — боялся нарушить антидопинговое законодательство.

«Решение полностью соответствует общей судебной практике. При отсутствии пострадавших, полном раскаянии (а Смолов компенсировал нанесенный ущерб — прим. «ФедералПресс) суд назначает наказание в виде лишения права управления сроком на один год — как и здесь. С юридической точки зрения — решение корректно», — отметил адвокат Денис Григорьев

Стоит отметить, что Федор Смолов не пришел на заседание, так как находился в служебной командировке — в Москве, где подписывал контракт с «Локомотивом», цвета которого будет теперь защищать.