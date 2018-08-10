Власти Среднего Урала потратят свыше ста миллионов на парки

Свердловские власти вложат свыше 128 миллионов рублей в создание и модернизацию объектов транспортной, производственной и коммунальной инфраструктуры 10 индустриальных парков региона. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.

Планы по развитию отрасли были озвучены 10 августа на заседании областного правительства. Соответствующее субсидирование будет произведено в 2019 и 2020 годах.

Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. Претендовать на финансирование из бюджета могут объекты, которые входят в федеральный реестр и отвечают требованиям Минпромторга РФ

Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова , реализация проекта позволит стимулировать создание и развитие индустриальных парков на Среднем Урале и обеспечит региону дополнительный приток инвестиций.