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Власти Среднего Урала потратят свыше ста миллионов на парки
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Власти Среднего Урала потратят свыше ста миллионов на парки 

Уралинформбюро 43 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Свердловские власти вложат свыше 128 миллионов рублей в создание и модернизацию объектов транспортной, производственной и коммунальной инфраструктуры 10 индустриальных парков региона. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в областном департаменте информационной политики.
Планы по развитию отрасли были озвучены 10 августа на заседании областного правительства. Соответствующее субсидирование будет произведено в 2019 и 2020 годах.
Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. Претендовать на финансирование из бюджета могут объекты, которые входят в федеральный реестр и отвечают требованиям Минпромторга РФ.
Как пояснила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, реализация проекта позволит стимулировать создание и развитие индустриальных парков на Среднем Урале и обеспечит региону дополнительный приток инвестиций.
Стоит напомнить, Свердловская область — не единственный регион УрФО, где сделан упор на развитие индустриальных парков. Аналогичные объекты строятся также в Челябинской и Тюменской областях. В индустриальном парке Магнитогорского металлургического комбината будут производить высокотехнологичную огнеупорную продукцию, а в тюменском парке «Боровский» — нефтегазопромысловое оборудование и мороженое.
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