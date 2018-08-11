Ещё
Якутские энергетики отключили за долги теплоснабжение поселка Депутатский
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Якутские энергетики отключили за долги теплоснабжение поселка Депутатский 

Прайм 1 час назад
ЯКУТСК, 11 авг /ПРАЙМ/. Якутские энергетики отключили теплоснабжение поселка Депутатский за долги в размере 66 миллионов рублей, об этом сообщается на сайте АО «Сахаэнерго».
В административном центре Усть-Янского, поселке Депутатский, проживает порядка трех тысяч человек. В настоящее время там температура воздуха днем составляет плюс 17 градусов, ночью опускается до плюс 10.
По информации «Сахаэнерго», общий размер задолженности единой эксплуатационной службы района, обслуживающей объекты органов муниципальной власти, детсады и школы, учреждения социального обеспечения и центральной районной больницы перед компанией превысил 66 миллионов рублей.
"Поскольку должники не предпринимают действий по оплате потребленного энергоресурса, АО «Сахаэнерго» приняла решение о прекращении теплоснабжения до полного погашения задолженности", — прокомментировала пресс-служба компании.
Энергетики заявили, что поселок Депутатский является злостным неплательщиком. В 2017 году глава Усть-Янского района под личную ответственность гарантировал урегулировать вопрос в течение года, поэтому компания подключила к сетям теплоснабжения социально-значимые муниципальные объекты.
"Несмотря на данное обещание, в настоящее время долг не только не погашен, но и существенно вырос. На 1 июля 2018 года задолженность единой эксплуатационной службы района составила более 57 миллионов рублей, центральной районной больницы — 9,5 млн рублей", — отметили в «Сахаэнерго».
Прайм: последние новости
Дайджест российских СМИ – 6 августа Суд 22 августа вернется к делу о банкротстве акционера "Юлмарта" по иску другого акционера Изъятие допдоходов в ряде отраслей превышает годовые инвестиции компаний - Лисин
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские банкоматы оказались под угрозой33
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?28
Пенсионерам запретят продавать квартиры395
Трамп начал «крушить» валюты союзников России392
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе1082
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение