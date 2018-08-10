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В Петербурге руководство Пулковской обсерватории разрешили стройку ЖК
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В Петербурге руководство Пулковской обсерватории разрешили стройку ЖК 

АиФ Санкт-Петербург 6 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге Пулковская обсерватория разрешила стройку жилого комплекса «Планетоград», передает Neva.Today.
Выяснились новые обстоятельства в деле обсерватории и соседей-застройщиков. Ранее суд отменил разрешение на строительство комплекса. Однако Госстройнадзор выдал новое разрешение.
Оказывается, 11 апреля ГАО РАН согласовало строительство. По мнению дирекции, строительство и жилой комплекс не помешает обсерватории и не будет препятствовать выполнению научных исследований.
Из-за этого Госстройнадзора не нашел оснований для отказа. При этом суд отменял разрешение именно по причине отсутствия согласования ГАО РАН.
Напомним, что защитники Пулковской обсерватории уже полтора года пытаются остановить строительство. Они уверены, что жилые дома поставят крест на науке
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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