Главгосстройнадзор выдал заключение о соответствии детскому спортивному центру с бассейном в Долгопрудном

В подмосковном Долгопрудном построили детский спортивный центр с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«Завершено строительство детского спортивного центра с плавательным бассейном на пересечении проспекта Пацаева с ул. Спортивная в квартале 6а городского округа Долгопрудный. Объекту выдано заключение о соответствии», — приводятся в сообщении слова А. Гарибяна.

Как уточнили в ведомстве, на площади 6 тыс. 764 кв. м разместили универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб. В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек. Также в проекте предусмотрено наличие тротуаров, малых архитектурных форм, парковочной зоны, мест для отдыха. Учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

В пресс-службе добавили, что застройщиком объекта выступил индивидуальный предприниматель Константин Балакаев. Объект возведен за счет собственных средств застройщика.