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Для жителей Подмосковья выпустили видео про получение ГПЗУ под строительство частного дома
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Для жителей Подмосковья выпустили видео про получение ГПЗУ под строительство частного дома 

РИАМО 6 минут назад
Фото: РИАМО
Главное управление архитектуры и градостроительства Московской области опубликовало на своем сайте информационный ролик о порядке предоставления услуги по получению градостроительного плана земельного участка под индивидуальное жилое строительство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
С 2017 года муниципальная услуга по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», «ведение садоводства», «ведение дачного хозяйства», «для индивидуального жилищного строительства» на территории Московской области доступна в электронном виде на региональном портале госуслуг.
«Для удобства заявителей Главархитектура Московской области подготовила информационный ролик о порядке предоставления услуги», — говорится в сообщении.
Услуга предоставляется органами местного самоуправления Московской области бесплатно и в рамках представленных полномочий контролируется Главным управлением архитектуры и градостроительства региона.
Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
Перевод госуслуг в электронный вид позволил сократить сроки и оптимизировать процесс оказания услуги.
«Процедура выдачи ГПЗУ на ИЖС в электронном виде повысила доступность муниципальной услуги для жителей региона, подать заявление можно дистанционно в любое удобное время и вне зависимости от местонахождения. Вследствие чего существенно увеличилось количество выданных результатов оказания услуги. Так, за семь месяцев 2018 года посредством портала госуслуг и МФЦ в Московской области выдано порядка 26 тысяч ГПЗУ на ИЖС, что на 75% больше, чем за аналогичный период в 2016 году, когда услуга еще не была переведена в электронный вид», — сказал начальник Главархитектуры Подмосковья Владислав Гордиенко.
Услуга предназначена для физических и юридических лиц, являющихся правообладателями поставленных на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для строительства или реконструкции объектов ИЖС. Услуга предоставляется в течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе местного самоуправления.
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