Экс-министр транспорта Максим Соколов вошел в совет директоров «Зарубежнефти»

Бывший министр транспорта Максим Соколов вошел в состав совета директоров «Зарубежнефти», говорится в материалах компании.

В новый состав совета директоров «Зарубежнефти» вошли шесть человек.

В марте правительство РФ включило семь человек в список кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». В частности, в совет директоров был номинирован генеральный секретарь Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин . Также в список вошли экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров, генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, бывший референт секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича Алексей Архипов, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, генеральный директор РЭА Минэнерго РФ Анатолий Тихонов и советник предправления аппарата правления «Интер РАО ЕЭС» Райр Симонян. Из действующих членов совета директоров в список кандидатов не вошел проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Павел Кадочников.

В июле правительство РФ включило экс-министра транспорта Максима Соколова в список кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». Согласно распоряжению, Соколов заменил в списке Алексея Архипова.