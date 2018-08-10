Экс-министр транспорта Максим Соколов вошел в совет директоров «Зарубежнефти» 

Бывший министр транспорта Максим Соколов вошел в состав совета директоров «Зарубежнефти», говорится в материалах компании.
В новый состав совета директоров «Зарубежнефти» вошли шесть человек.
Из предыдущего действующего состава совета директоров в новый состав вошли экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров, генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, генеральный директор РЭА Минэнерго РФ Анатолий Тихонов и советник председателя правления аппарата правления «Интер РАО ЕЭС» Райр Симонян.
Покинули совет директоров компании проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Павел Кадочников и бывший референт секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича Алексей Архипов.
В марте правительство РФ включило семь человек в список кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». В частности, в совет директоров был номинирован генеральный секретарь Форума стран экспортеров газа (ФСЭГ) Юрий Сентюрин. Также в список вошли экс-глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров, генеральный директор «Зарубежнефти» Сергей Кудряшов, бывший референт секретариата вице-премьера Аркадия Дворковича Алексей Архипов, директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, генеральный директор РЭА Минэнерго РФ Анатолий Тихонов и советник предправления аппарата правления «Интер РАО ЕЭС» Райр Симонян. Из действующих членов совета директоров в список кандидатов не вошел проректор по научной работе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Павел Кадочников.
В июле правительство РФ включило экс-министра транспорта Максима Соколова в список кандидатов в совет директоров «Зарубежнефти». Согласно распоряжению, Соколов заменил в списке Алексея Архипова.