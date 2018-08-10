Гартунг: ситуацию со сверхдоходами не исправить «контрибуциями»

Производители удобрений и металлурги действительно получают сверхдоходы, но ситуацию следует выравнивать не изъятиями, а корректировкой налоговой системы, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг

Ранее помощник президента России Андрей Белоусов предложил главе государства дать поручение кабмину увеличить дополнительные доходы бюджета за счёт горнодобывающей химической промышленности.

«Если у компании есть сверхдоходы, то это значит, что либо несовершенна налоговая система, либо отсутствует контроль за монополизмом. Недостаточно эффективное налогообложение связано с изъятием природной ренты, а из-за того, что неэффективно работает ФАС , возникает монопольное положение. Именно такая ситуация у нас и сложилась на рынках металлов и удобрений. Это приводит к завышенным ценам, отсюда и сверхдоходы», — пояснил Гартунг « Парламентской газете », комментируя инициативу чиновника.

При этом с утверждением Белоусова, что компании химпрома и металлургии платят более низкие налоги, чем нефтегазовый сектор, Гартунг не согласен. «Тут смотря с чем сравнивать, надо смотреть, какая налоговая нагрузка по сравнению с затратами. В „нефтянке“ можно изъять и 3 миллиарда рублей — в шесть раз больше, чем предлагает помощник президента», — отметил законодатель.

По мнению Валерия Гартунга, нужно не брать некую контрибуцию с компаний, а менять налоговую систему. «Следует облагать большими налогами доходы от экспорта сырья, это делается через ставки вывозных таможенных пошлин. Также надо дифференцировать возврат НДС экспортёрам сырья, то есть возмещать его не полностью, а частично, как это делают в Китае», — предлагает он