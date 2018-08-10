Для собственников квартир могут ввести единый день голосования

Депутаты госдумы разработали законопроект о введении единых правил проведения собраний собственников квартир.

По словам депутата Волгоградской областной Думы, координатора проекта «Школа грамотного потребителя» Николая Лукьяненко , законодательная инициатива направлена на улучшение взаимодействия управляющих компаний и жильцов.

Помимо введения единого дня голосования законопроект предусматривает объединение всех форм проведения собраний, включая электронное голосование через ГИС ЖКХ.

«Мы постоянно говорим о том, что информированность собственников, прозрачность финансовых процессов, прямая отчетность — все это должно стать основным принципом работы любой управляющей организации. УК не спешат раскрывать сведения о своей деятельности, а жители не готовы бороться за свои права. В случае, когда будет определена ежегодная дата собрания, узаконена на территории всей страны, никакие уловки юристов управляющих компаний, отговорки жильцов о нехватке времени на участие в собраниях, работать не будут», — отметил Лукьяненко.