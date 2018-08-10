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Для собственников квартир могут ввести единый день голосования
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Для собственников квартир могут ввести единый день голосования 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Депутаты госдумы разработали законопроект о введении единых правил проведения собраний собственников квартир.
По словам депутата Волгоградской областной Думы, координатора проекта «Школа грамотного потребителя» Николая Лукьяненко, законодательная инициатива направлена на улучшение взаимодействия управляющих компаний и жильцов.
Помимо введения единого дня голосования законопроект предусматривает объединение всех форм проведения собраний, включая электронное голосование через ГИС ЖКХ.
«Мы постоянно говорим о том, что информированность собственников, прозрачность финансовых процессов, прямая отчетность — все это должно стать основным принципом работы любой управляющей организации. УК не спешат раскрывать сведения о своей деятельности, а жители не готовы бороться за свои права. В случае, когда будет определена ежегодная дата собрания, узаконена на территории всей страны, никакие уловки юристов управляющих компаний, отговорки жильцов о нехватке времени на участие в собраниях, работать не будут», — отметил Лукьяненко.
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