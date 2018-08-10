Лондон, Гудбай: почему один из богатейших жителей Великобритании переезжает в Монако

Миллиардеру Джеймсу Рэтклиффу удалось добиться многого — он стал вторым самым богатым человеком в Великобритании по версии Forbes (№78 в глобальном рейтинге, состояние $16,4 млрд), основанная им Ineos является одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний. В июне этого года его достижения были оценены по достоинству — королева Великобритании пожертвовала ему рыцарский титул «за заслуги в области инвестиций и бизнеса».

Впрочем, сам бизнесмен широкий жест, судя по время, не оценил — накануне стало известно, что он покидает Соединенное Королевство и переезжает в Монако. По данным The Telegraph, еще два топе-менеджера Ineos, Энди Карри и Джон Рис, также решили эмигрировать в княжество. При этом штаб-квартира компании останется в Лондоне.

Мотивы миллиардеры официально неизвестны, но эксперты сходятся во мнении, что главные причины — благоприятная налоговая среда. «С точки зрения налогообложения, главным козырем Монако является отсутствие подоходного налога для иностранцев, официально проживающих в стране на основании вида на жительство», — рассуждает управляющий партнер Chetcuti Cauchi Advocates Жан-Филипп Кеткути. По его словам, значимым фактором является и то, что в княжестве легко открыть банковский счет и инвестировать в недвижимость.

Партнер компании Henley & Partners Switzerland AG Питер Крумменахер указывает на то, что в Монако также нет дохода на роскошь, ежегодного налога на имущество и муниципальных налогов. При этом в Великобритании налогообложению подлежит общемировой доход налоговых резидентов, имеющих домицилий в стране. Ставка налога на доходы от прироста капитала — плавающая, и зависит от итоговой суммы прироста капитала и дохода. В отношении доходов физических лиц действует прогрессивная шкала налогообложения. Доход свыше 150 000 фунтов в год облагается налогом по ставке в 45%. В Великобритании действуют также муниципальные налоги (council tax).

«Однако, не следует забывать, что сам по себе переезд в Монако совсем не обязательно снимет все налоговые обязательства перед Великобританией с г-на Ратклиффа, ведь налоговым резидентом Великобритании можно оставаться и не проводя в стране 183 дня в году. Для определения налогового статуса существуют специальные тесты, которые учитывают не только географическое место жительства, но и наличие связей со страной, месторасположение так называемого «центра жизненных и экономических интересов»», — продолжает Крумменахер.

Примечательно, что Монако не взимает налоги с прироста капитала, поэтому, если сэр Джим намерен распоряжаться активами, отсутствие такого налога обеспечит ему очень значительную экономию.

Налог на прирост капитала в Великобритании распространяется также на проданные с прибылью активы, напоминает солиситор практики Private Wealth Роберт Хаучил. «Например, иногда при продаже приобретенных за 500 000 фунтов стерлингов акций за 1 млн фунтов стерлингов на налоги может уйти половина прибыли. В качестве налогоплательщика с дополнительной ставкой налога за счет дохода 150 000 фунтов стерлингов, сэр Джим обязан уплачивать налог в размере 28% от прибыли от продажи жилой недвижимости и 20% от прибыли от других активов, которые подлежат налогу на прирост капитала», — поясняет он.

Имущество в Британии у сэра-миллиардера есть: ему принадлежит особняке недалеко от Больё в Хэмпшире и две суперяхты под названиями Хэмпшир и Хэмпшир II. Впрочем, будет ли он продавать их или нет, неизвестно.

Эксперты также отмечают, что Монако привлекает потенциальным резидентов высоким уровнем жизни и тот факт, что ВНЖ королевства дает возможность для безвизового передвижения по странам Шенгенской зоны. Согласно данным Института статистики и экономических исследований Монако, в период с 2008 по 2016 год количество новых резидентов Монако, указавших в качестве предыдущей страны проживания Великобританию, составляет немногим больше 900 человек.

«Недостатки от такого переезда на первый взгляд несущественны. Штаб-квартиры компании сэра Джима останутся в Лондоне, что может потребовать частых перемещений. Но, возможно, наибольший вред будет нанесен его репутации — несколько иронично, что человек, пропагандирующий Brexit, покидает корабль незадолго до выхода Великобритании из ЕС », — резюмирует Хаучил.

Рэтклифф родился в семье столяра и офис-менеджера и вырос в Манчестере. В 1992 году он заложил свой дом, чтобы выкупить химический бизнес у BP, а шесть лет спустя создал Ineos. Сегодня это конгломерат, производящий все, от синтетических масел и пластмасс до растворителей, используемых для производства инсулина и антибиотиков. В Ineos работают 18 500 человек, ее прибыль за прошлый год составила больше 2,2 млрд фунтов. Рэтклиффу до сих пор принадлежит 60% компании.