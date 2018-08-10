Агентство финансовых решений нарешало на суды и пикеты

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика». Для клиентов «Финансового брокера», чьи средства зависли на его счетах, нынешний август выдастся горячим: они готовятся к пикетам. В компании же ссылаются на временные трудности, а в ЦБ РФ рекомендуют тщательно изучать законодательство, прежде чем отнести куда-то собственные деньги.

Как отдать 4 млн руб. ? У ООО «Финансовый брокерЪ», работающего на финансовом рынке с 2007 г., возникли определенные затруднения, в связи с чем компания временно не исполняет свои обязательства перед заимодавцами. Об этом заявил на состоявшейся в среду встрече с ними замгендиректора компании Илья Лобанов

Как он подчеркнул, «Финансовый брокерЪ» действует по обычной для подобных структур схеме: средства, привлеченные от заимодавцев, далее инвестируются в проекты через микрокредитные кооперативы. Однако, после того как Центробанк лишил лицензий соответствующие МКК, в деятельности компании произошел сбой, который еще более усугубился вследствие резкого увеличения обращений от встревоженных заимодавцев. Тем не менее, заверил Лобанов, руководство принимает все необходимые усилия для восстановления нормальной работы компании. В качестве одной из возможных мер также рассматривается вариант реструктуризации займов, уточнил замгендиректора, и наряду с прочим пообещал восстановить оперативную взаимосвязь, прерванную по причине затянувшегося ремонта сервера.

Как пояснил глава инициативной группы заимодавцев Илиодор Белявский, вопрос о реструктуризации займов предполагается обсудить на очередной встрече с руководством 15 августа. А на 29 августа намечено проведение пикетов перед мэрией Москвы , а также ЦБ РФ. С главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной представители инициативной группы ранее уже встречались, но так и не дождались поддержки, уточнил Белявский. И попутно аргументировал необходимость снижения процентной планки в рамках переговоров по реструктуризации также тем, что ЦБ в декабре 2014 г. поднял ключевую ставку до 17%, но затем снизил ее до нынешних 7,25%. И следом, соответственно, также требуется снизить планку и в договорах с «Финансовым брокером».

Впрочем, к пенсионеру Владимиру Сергеевичу, который оформил заем на 100 тыс. руб. почти под 20% в 2017 г., вышеупомянутые драматические коллизии с ключевой ставкой ЦБ практически уже не имели отношения. Причем, по его определению, в прошлом году указанный размер ставки не выглядел чрезмерным. Да и сама компания, долгие годы успешно функционировавшая на рынке, выглядела вполне надежной, пояснил Владимир Сергеевич. Хотя, когда в начале этого года ему перезвонили из «Финансового брокера» и предложили вложить большую сумму под более высокий процент, он отказался. А в июле неожиданно обнаружил, что отделение компании у станции метро «Калужская» неожиданно закрылось, не оставив никаких контактов, и поэтому он тоже пришел в среду на встречу с руководством возле центрального офиса в надежде прояснить судьбу собственных денег.

С тем же намерением сюда подошла и Наталья, у которой на счетах «Финансового брокера» зависло более 4 млн руб. Она рассчитывает добиться возврата своих денег через последующую процедуру банкротства, обратившись для этого в суд.

Посодействовать в соответствующем юридическом сопровождении тут же предложила председатель совета МОО «Право на жизнь в XXI веке» Елена Ульянова . Как она определила, что шансы вернуть деньги через запуск процедуры банкротства есть.

Правда, в толпе собравшихся здесь по этому поводу сослались на тех, кто уже прошел судебное разбирательство и получил положительное итоговое решение, но не деньги, которых на счетах ООО не обнаружилось. В этой связи весьма интеллигентного вида пожилая дама заметила, что она скорее готова прислушаться к доводам руководителей компании и пойти хоть на обнуление процентов, с тем чтобы вернуть все же свои сбережения.

Таким образом, пострадавшие в этой истории оказались перед достаточно непростой дилеммой. По данным сайта Хамовнического районного суда, на момент написания материала было зарегистрировано 488 исков к организации ООО «Финансовый брокерЪ», подавляющее большинство из которых имеют классификацию 203 — «Иски о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору».

Более того, согласно обращению инициативных граждан в редакцию сайта «Вести. Экономика» (обращение есть в редакции сайта «Вести. Экономика») на «сотни удовлетворенных исков» юристы компании активно подают апелляции с целью «частично перезаключить договора с займодавцами, обязательства по которым выполнить проблематично, частично уговорить пожилых людей подождать до ноября, когда ситуация якобы будет исправлена и начнутся выплаты».

Всего проблемных заемщиков, по данным Ильи Лобанова, в «Финансовом брокере» насчитывается порядка 2,5 тыс.

Между тем, очевидно, что она не возникла бы, если бы, прежде чем нести свои средства в «агентство финансовых решений» — так красиво представляется на сайте данная структура, ставшая на практике источником финансовых проблем, — потенциальные клиенты детально ознакомились с соответствующими положениями законодательства. Как не потерять 4 млн руб. ? В этой связи, как сообщили «Вести. Экономика» в пресс-службе регулятора, Банк России призывает граждан проявлять внимательность и осмотрительность, принимая решение об инвестировании средств. Так, следует помнить, что согласно закону микрокредитные компании (МКК) не вправе привлекать средства физических лиц, которые не являются их участниками, акционерами или учредителями. Что же касается кредитных потребительских кооперативов (КПК), то они имеют права привлекать только средства пайщиков. При этом пайщики должны принимать активное участие в деятельности кооператива и управлении им: участвовать в общих собраниях, следить за новостями о данной организации (в том числе и на сайте ЦБ), знакомиться с документами, результатами проверок и т. д.

Также необходимо знать, что на займы, предоставленные физическими лицами микрофинансовым организациям, и на размещение личных сбережений граждан в кредитных потребительских кооперативах не распространяется государственная система страхования вкладов — по примеру входящих в эту систему вкладов кредитных организаций, возврат которых (в пределах 1,4 млн руб.) гражданину гарантируется государством.

Что же касается названной компании, то, как следует из ответа, в связи с неоднократным нарушением законодательства РФ регулятор исключил ООО МКК «Финансовый брокерЪ» из Государственного реестра МФО в соответствии с приказом Банка России от 13.02.2018, а кредитные потребительские кооперативы с мая 2018 г. самостоятельно вышли из-под его надзора, преобразовавшись в потребительские кооперативы. При этом, учитывая возможность высоких социальных рисков, а также поступающие обращения граждан, ЦБ направил информацию о деятельности группы компаний «Финансовый брокерЪ» в Прокуратуру г. Москва.

Также Центральный банк РФ информирует граждан о том, что в случае задержек или отказа от исполнения обязательств по выплате денежных средств компаниями, входящими в группу лиц «Финансовый брокерЪ», пострадавшие имеют право обратиться в суд по поводу восстановления своих прав и понуждению организаций к исполнению обязательств по заключенным договорам, в случае же наличия признаков совершения юридическими лицами мошеннических действий гражданам следует направлять информацию о таких действиях в правоохранительные органы , резюмировали в пресс-службе.

В свою очередь, пострадавшие жаловались, конечно, и на нерасторопность контрольно-надзорных ведомств. И сетовали на то, что руководство компании вводило в заблуждение относительно непродленной страховки (сведения о ее наличии по-прежнему упоминались на сайте), а также без их ведома осуществляло реорганизационные мероприятия.

Вероятно, и здесь можно выявить определенные проблемы в регулировании и контроле, а также, несомненно, в продвижении финансовой грамотности в массы, и по этому поводу написать отдельную статью.

При этом очевидно, что большинство этих людей не слишком хорошо разбирается в сути различий между всеми этими микрофинансовыми компаниями (МФК) и микрокредитными компаниями (МКК), а также кредитными потребительскими кооперативами (КПК) и просто потребкооперативами, теоретические цели формирования которых провозглашаются вполне благие, ну, а на практике, как мы видим, получается по-всякому.

А потому уже сегодня можно порекомендовать обращаться в подобные структуры только тем, кто «в теме» и хорошо понимает, как все это работает. Хотя и тут тоже сохраняются риски: допустим, если ты пришел в тот же «Финансовый брокерЪ», как во вполне благонадежную компанию еще в январе этого года, а уже в феврале ЦБ исключил ее из госреестра, в качестве МКК, и далее она преобразовалась в то самое ООО, с которыми в данном случае, точно, не рекомендуется иметь дело.

Закон о деятельности микрофинансовых организаций, гласит, что: минимальный размер собственных средств (капитала) микрофинансовой компании должен составлять минимум 70 миллионов рублей. Это должно защитить будущих займодавцев в части возможного возврата вложенных средств. Как только любая компания теряет статус микрофинансвой организации (ЦБ исключает из реестра), микрофинансовая организация должна быть ликвидирована или признана банкротом со всеми сопутствующими выплатами по решениям суда.

В результате плата за повышенные проценты, привлекающие публику, может оказываться чрезмерно высокой.

В банках, заметил директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков , сейчас платят под 6% годовых, а в МКК проценты предлагаются гораздо более высокие. Но нужно понимать главное — в отличие от банковских вкладов, займы в подобных структурах не страхуются государством. Следовательно, здесь всегда существует риск потерять свои деньги: скажем, если была избрана неверная бизнес-модель или просто запил руководитель компании. Однако люди, желая получить большую сумму сейчас, зачастую готовы пойти на то, чтобы все потерять в итоге, заключил Солодков.

Наталья Приходко