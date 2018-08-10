Россиянам раскроют секреты успешных продаж на международной конференции в Москве

«Жесткие и статусные переговоры. Что делать, если партнер круче вас?». Именно с таким мастер-классом выступит Елена Жданова на общероссийской практической конференции «Продажи-2018», которая пройдет в Москве 22-24 августа.

Во время мастер-класса участники смогут получить ответы на самые разные вопросы: «Контрагент, выбравший жесткую тактику переговоров, чаще всего делает это обоснованно. То есть занимает более мощную весовую категорию и в вашем решении заинтересован меньше, чем вы. Побеждает тот, кто умеет договариваться! Особенно — в деловом общении», — говорится в тексте программы.

Участники мастер-класса подробно разберут различные ситуации психологического давления на собеседника, узнают об имитационной модели переговоров, а также про прикладные правила поведения в эмоционально-провокативныхэ и конкурентных переговорах. И наконец, отработают конкретные приемы с учетом реальных ситуаций переговоров и личного опыта участников.

Мастер-класс проведет известный тренер и эксперт-практик в области разработки тренинговых продуктов Елена Жданова: проведено свыше 300 тренингов, победитель конкурсов «Самый востребованный и деловой тренер-консультант ГК МИМ 2004 года», «Тренер года по отзывам клиентов ГК МИМ 2004 года», проведение ассесмента (свыше 50 компаний прошли ассеcмент, среди них Альфа-Банк , IBS, PricewaterhouseCoopers), формирование кадрового резерва (сформированы кадровые резервы группы компаний «Корпорация Центр», сети развлекательных центров «Космик»), разработала программу и участвовала в проведении I Съезда молодежи «ИНТЕР РАО ЕЭС» 2012 года, I Съезда молодежи «Мосэнерго» 2014 года, а также она победитель свыше 50 тендеров.

Напомним, что конференция «Продажи» проходит ежегодно и собирает владельцев и генеральных директоров, коммерческих директоров и начальников отделов продаж компаний, работающих в В2В-секторе со всей России и стран СНГ. Три дня. Более 20 докладов от ведущих экспертов в области управления продажами: Тимур Асланов , Альберт Тютин, Сергей Дубовик , Инга Орлова, Влад Завадский, Андрей Левченко , Константин Харский, Артемий Щеглатов, Анна Бочарова, Алексей Семенцов и др. Разбор свежих кейсов. Прикладные материалы и пошаговые методики.

И очень важная часть конференции: нетворкинг-сессия — специальное мероприятие, цель которого перезнакомить всех участников друг с другом по специальной технологии. Вы не только получите новые знания, но и новых партнеров, новые связи и новых друзей.

Место проведения: Московский финансово-юридический университет МФЮА.

Отправить заявку на участие можно здесь.

Фото: pxhere.com.