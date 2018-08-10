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«Полосатые» — вне закона: нелегальную точку по продаже арбузов закрыли в Вологде
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«Полосатые» — вне закона: нелегальную точку по продаже арбузов закрыли в Вологде 

Вологда.рф 27 минут назад
Фото: Вологда.рф
Совместный рейд сотрудников полиции и Администрации города прошел сегодня в районе Бывалово. Нелегальная продажа овощей и фруктов обнаружена у дома № 25 на Новгородской.
Арбузы и дыни аккуратно были выложены на подставку около машины. А в кузове — фрукты вперемешку с картофелем и грязными коробками. Все это продавцы даже не думали скрывать от покупателей. И покупатели, которых подобная антисанитария не смущала, находились. Ни документов, ни разрешения на размещение торговой точки у продавцов не оказалось.
«На данный момент была обнаружена данная торговая точка без документов, соответствующие документы на продукцию тоже отсутствуют. Предпринимательская деятельность данным объектом торговой точки не осуществляется. Соответственно, продукция будет изъята», — пояснил начальник отдела содействия развитию торговли Департамента экономического развития Вологды Александр Шумилов.
Пока протокол составили на продавца — штраф составит от 3 до 5 тысяч рублей. Кто организовал торговлю, еще предстоит выяснить. Подобные совместные рейды УМВД и Администрации по местам несанкционированной торговли проводятся еженедельно.
Напомним, сейчас в городе разработана новая схема размещения нестационарных торговых объектов. В общей сложности в городе таких порядка 500 точек, но их число может меняться в зависимости от предпринимательской активности. По новым правилам предприниматели обязаны приводить и внешний вид уличных павильонов в соответствие с единым архитектурным стилем. Первые такие торговые объекты уже появились в областной столице на ул. Карла Маркса, Ленинградской, ул. Ярославской и других.
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