Жители северной части Краснодара временно останутся без света

Краснодар. 11 августа — Новая Кубань. В течение 4 дней жителей северной части Краснодара ожидают временные отключения света. Это нужно для проведения работ на электрической подстанции «Северная».

Подстанция 110 кВ «Северная» — ключевой питающий центр для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надежности ее работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра. График отключений: