Жители северной части Краснодара временно останутся без света 

Краснодар. 11 августа — Новая Кубань. В течение 4 дней жителей северной части Краснодара ожидают временные отключения света. Это нужно для проведения работ на электрической подстанции «Северная».
Подстанция 110 кВ «Северная» — ключевой питающий центр для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надежности ее работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра. График отключений:
-13 августа с 00:00 до 12:00 час на п/с «Калинино» (район п. Калинино, п. Российский, 2-е отд. с/х Краснодарского); -13 августа с 00:00 до 12:00 на п/с «Лорис» (район п. Индустриальный, п. Зональный, п. Дивный); -13 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Индустриальный, п. Победитель, п. Дивный, х. Ленина (МТФ-1); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Знаменский); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Ростовское Шоссе, Российская, Беговая, СТ «Урожай»); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. 3-я Трудовая, Ейское шоссе, СТ «Краснодаргорстрой»); -15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Знаменский, п. Новознаменский); -15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Большевистская, Раздольная, им. Ягодина, им. Ивана Кожедуба, им. Ивана Рослого); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, 3-е отд. ОПХ Центральное); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, ул. Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Зональный); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Победитель).