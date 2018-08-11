Ещё
Жители северной части Краснодара временно останутся без света
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.36
73.27
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Жители северной части Краснодара временно останутся без света 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 11 августа — Новая Кубань. В течение 4 дней жителей северной части Краснодара ожидают временные отключения света. Это нужно для проведения работ на электрической подстанции «Северная».
Подстанция 110 кВ «Северная» — ключевой питающий центр для 123 тыс. человек и 108 социально значимых объектов северной части Краснодара. Повышение надежности ее работы положительно скажется на ситуации с электроснабжением этой части краевого центра. График отключений:
-13 августа с 00:00 до 12:00 час на п/с «Калинино» (район п. Калинино, п. Российский, 2-е отд. с/х Краснодарского); -13 августа с 00:00 до 12:00 на п/с «Лорис» (район п. Индустриальный, п. Зональный, п. Дивный); -13 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Индустриальный, п. Победитель, п. Дивный, х. Ленина (МТФ-1); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Знаменский); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Ростовское Шоссе, Российская, Беговая, СТ «Урожай»); -14 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. 3-я Трудовая, Ейское шоссе, СТ «Краснодаргорстрой»); -15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Лорис, п. Знаменский, п. Новознаменский); -15 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район ул. Большевистская, Раздольная, им. Ягодина, им. Ивана Кожедуба, им. Ивана Рослого); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, 3-е отд. ОПХ Центральное); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Калинино» (район п. Северный, ул. Вольная, им. Берлизова, Дорожная, Пригородная); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Зональный); -16 августа с 00:00 до 12:00 п/с «Лорис» (район п. Дивный, п. Индустриальный, п. Победитель).
Новая Кубань: последние новости
Кондратьев озвучил новые условия получения разрешений на строительство в Краснодарском крае Нарушения при аудите госзакупом по федеральной программе ремонта дорог выявлены в Краснодарском крае 118 тысяч жителей Краснодарского края объявлены приставами невыездными
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российские банкоматы оказались под угрозой29
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?1
Трамп начал «крушить» валюты союзников России392
На Маска подали в суд из-за твита7
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе1067
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение