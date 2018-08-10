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В Екатеринбурге реанимируют проект застройки бывшего завода «Каучук» на Исети
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В Екатеринбурге реанимируют проект застройки бывшего завода «Каучук» на Исети 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В судьбе бывшего завода «Каучук» на Уктусе новый поворот. Планировку этого района переделают.
Администрация Екатеринбурга дала разрешение ТПК «Уралобувь» (застройщику, работающему под брендом «Первостроитель» и возводящему микрорайон «Университетский») разработать новые проекты межевания и планировки территории в границах Просторной — Рощинской — Молодогвардейцев — Дарвина — русла реки Исети. Здесь и расположен завод, территорию которого «Уралобувь» давно собирается застроить жильём.
Ранее проекты редевелопмента этой территории презентовали в 2015 году — тогда же и обнародовали уже готовый проект планировки. Но в течение следующих трёх лет застройку так и не начали.
В компании пояснили, зачем разрабатывать планировку района заново.
— Данное постановление призвано дать нормативную базу для обеспечения будущего микрорайона энергетической инфраструктурой, — сообщили Е1.RU в компании «Первостроитель». — В частности, это касается места размещения модернизированной котельной, которая будет питать новый микрорайон на месте завода «Каучук» и часть прилегающих территорий. Постановление можно рассматривать как первый шаг в подготовительной работе к строительству микрорайона.
В Екатеринбурге также собираются застроить завод Воровского возле ЦПКиО, УГМК недавно представила проект застройки завода «Уралкабель» на ВИЗе, а РМК развивает район «Екатерининский парк» за «СМАКом» — на бывшей площадке Уралтрансмаша.
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