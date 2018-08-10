Назад в будущее — зеркальный мир

Глава ВТО Роберто Азаведо с беспокойством заявил, что санкционные войны создают угрозы миру. Он высказался по возможности деликатно, назвав это «ограничительными мерами», которые ведут к серьезным экономическим последствиям. Почти также выразился председатель российского правительства Дмитрий Медведев , имея в виду положение, в которое США ставит российскую экономику.

Генеральный директор ВТО Азаведо утверждает, что «глобальная торговля под угрозой. Неважно, называете вы нынешнюю ситуацию торговой войной или же нет, безусловно, первые выстрелы уже прозвучали».

Данные Всемирной торговой организации свидетельствуют о значительном увеличении масштабных мер по ограничению торговли. «Продолжение эскалации создает риск серьезных экономических последствий, угрожает рабочим местам и экономическому росту во всех странах, — сказал Роберто Азаведо. — Я призываю высказаться всех, кто верит в торговлю как в силу добра и верит, что правила глобальной торговли являются важной основой экономической стабильности и процветания».

Молчание по этому вопросу наносит не меньший ущерб миру, чем агрессивные решения, ведущие ко всеобщей торговой войне.

Но вот, что происходит между ведущими экономиками мира — США и Китаем.

Вашингтон обвинил Пекин в нечестном ведении торговой войны. Сама формулировка вызывает недоумение. Войны никогда и никем не ведутся честно, особенно теми, кто их начинает. Китай, по мнению США, похищает технологии и иную интеллектуальную собственность, не желает сокращать торговый дефицит между странами и отказаться от некоторых утвержденных ранее субсидий. Америка ввела 20% пошлины на импорт из Китая 818 наименований товаров на 34 миллиарда долларов. Китай ответил тем же — зеркально. И даже более того — пригрозил обложить ввозными пошлинами более пяти тысяч американских товаров на 60 миллиардов долларов.

Вашингтон рассердился не на шутку из-за того, что Пекин якобы уклоняется от переговоров. Война расширяется, захватывая всё большие экономические и торговые территории.

США значительно увеличили пошлины на металлы, поставляемые из России, Китая, ЕС, Мексики и Канады. Европа ответила зеркально на американский экспорт — ощутимо увеличила таможенные сборы на металлы, виски и табак. Объем пошлин уже достиг трех миллиардов евро. США угрожает в ответ сделать невыгодной поставку в Америку европейских автомобилей.

Мексика тоже не осталась в стороне от ответа на вашингтонские санкции — ввела 20% таможенный сбор на американские виски, овощи, свинину и сталь. В перечень входят еще и некоторая другая популярная с/х продукция.

Канада ответила скромнее — до 25% увеличен ввозной тариф на йогурты, кофе и даже туалетную бумагу из США. Каждой из этих стран США предъявляет свои претензии. Поводы называются причинами, и действия стремительно расширяются.

Предложу небольшой эксперимент на историческую память. Я перечислю всего лишь некоторые претензии ряда стран к Германии и Австро-Венгрии в начале прошедшего века. Сравним это с веком нынешним.

Великобритания. Вела против Германии необъявленную торговую войну, настаивала на изоляции страны за ее экономическую экспансию в южной и восточной Африке. Готовила флот к большой бойне.

Франция. Стремилась вернуть себе угольные бассейны в Эльзасе и Лотарингии, была крайне недовольна конкуренцией с немецкими товарами на европейском рынке. Опасалась немецкой военной агрессии.

Россия. Была недовольна условиями прохода через Дарданеллы в Средиземноморье своего военного и торгового флота. Считала, что Германия посягает на экономическое влияние России в Азии, навязывая там дорогие производственные проекты. Настаивала на своем протекторате на Балканах, сопротивляясь агрессии Германии и Австро-Венгрии.

Сербия. Стремилась к образованию Югославии и вела торговые войны с Австро-Венгрией и Германией.

Болгария. Претендовала на славянское лидерство на балканском полуострове, желала вернуть себе южные территории, оказавшиеся под негласным протекторатом Западной Европы. Считала, что Европа ущемляет ее торговые интересы. Опиралась на позиции Германии и Австро-Венгрии в этом вопросе.

Германия. Претензии на господство в Европе в области экономики и военной политики. Стремилась перехватить рынки сбыта в островных владениях Англии, Франции, Бельгии, Португалии и Нидерландов. Вела агрессивные торговые войны.

Австро-Венгрия. Претендовала на мультигосподство в Восточной Европе. Не впускала к себе на рынки товары из России и Западной Европы. Ввела грабительскую пошлинную систему. Обкладывала неподъемными налогами иностранных производителей и торговцев.

Османская империя. Заявляла о своих территориальных претензиях на утерянные в балканских войнах славянские земли. Считала, что Россия и Западная Европа ущемляют ее экономические интересы на Ближнем Востоке.

Польша. Стремилась к политической и экономической самостоятельности вне Российской империи. Утверждала, что Россия мешает ее промышленному и торговому развитию.

Италия. Недовольна отведенной ей второстепенной ролью в экономической политике Европы. Нуждалась в широких рынках сбыта и в увеличении торгового оборота. Была категорически не согласна с высокими торговыми и таможенными пошлинами, которыми обкладывалась ее с/х продукция во Франции.

Источник фото: РИА Новости

Следствием всего этого стало деление мира на два военных блока. И лишь негромкий сараевский выстрел сербского националиста Гаврило Принципа в престарелого австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда превратил затяжные торговые войны в Первую мировую. Повод так и не стал оправдывающей причиной многомиллионных человеческих жертв, потому что повод может быть любой, а причина всегда одна — господство и диктат одной страны над другими.

Экстраполяция на наш век не так относительна, как кажется на первый взгляд. Претензии Германии и Австро-Венгрии легко заменяются глобальными претензиями США. Страны в том старом перечне кочуют из одних союзов в другие — не менее крупные и решительные, чем когда-то были Антанта и Тройственный союз. К этому списку сегодня добавляется могучий Китай, Израиль, Иран, развитые страны Азии и Латинской Америки.

Мир дает трещину, которая становится опасной красной линией разграничения интересов США и его союзников с интересами обширных стран, где проживает большая часть населения Земли. Торговые флаги очень быстро могут поменяться на боевые.

Не об этом ли говорил генеральный директор ВТО Роберто Азаведо, когда предупреждал об опасности развернувшихся за последние полгода торговых войн по инициативе США с участием Китая, России, Ирана и некоторых государств ЕС?

Мир зеркален во всем, поэтому «дорога далеко назад в ближайшее будущее» вряд ли кого-нибудь сильно удивит. Опечалит, правда, всех. Никто не останется в стороне — ни те, кто начал, ни те, кто ответил.