«Губернатор, спаси рынок!»: торговые ряды у ТЦ «Аврора» решили облагородить под угрозой сноса

Вместо лотков с едой и одеждой — современные ларьки и сквер. Под угрозой сноса владелец рынка на пересечении улиц Авроры и Аэродромной Самары начал продвигать проект модного благоустройства. Подключились к этой кампании и местные жители. О чем они просят губернатора, и как может в перспективе преобразиться рынок, — в репортаже 63.ru.

Рынок на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре официально работает с 2011 года. Постепенно торговые ряды разрослись и представляли собой две территории. Одна из них функционировала без каких-либо правоустанавливающих документов. А на второй, площадью 1363,1 кв. метра, располагались ларьки, землю под которыми владельцы рынка взяли в аренду. Договор компания заключила с Министерством имущественных отношений Самарской области на период от 30 марта 2011 года до 1 декабря 2012 года.

Обе территории с торговыми рядами благополучно просуществовали до 2015 года, когда мэрия Самары объявила войну незаконным объектам торговли в городе. Под раздачу попала первая часть рынка. Тогда в защиту своих рабочих мест торговцы перекрыли Аврору и написали письмо Путину. Но это не помогло: 150 киосков демонтировали.

Вход на рынок облагородили к чемпионату мира по футболу

Но на освобожденной от ларьков территории начали торговать с лотков

Затем администрация города в лице городского департамента управления имуществом (департамент занимается обслуживанием договоров аренды на земельные участки, собственность на которые не разграничена и которые не связаны со строительством. — Прим. ред.) во внесудебном порядке добилась погашения в Росреестре записи о том, что этот земельный участок является предметом договора аренды.

По факту выходило, что торговые ряды на второй части рынка установлены и эксплуатируются незаконно. Собственник узнал о действиях департамента в мае прошлого года. Чтобы отстоять свои права, коммерсанты обратились в арбитражный суд. Но их требования не нашли поддержку у служителей Фемиды.

На рынке торгуют овощами

И одеждой

Теперь у владельца рынка осталось два выхода — добиваться сохранения рынка в Верховном суде России или же договориться с самарскими властями, что называется, на месте. По всей видимости, компания выбрала второй вариант. Администрация рынка вместе с местными жителями анонсировала модернизацию торговых рядов. Только для этого они запросили поддержку врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

— Нам представили проект благоустройства. Это тот рынок, который нам нужен. Здесь торгуют пенсионеры, продают то, что вырастили на дачи. Мы этим рынком 20 лет пользуемся, — рассказала местная жительница.

— У нас просто нет таких доходов, чтобы отовариваться в супермаркетах. А многие пенсионеры просто физически не могут ездить до какого-то другого рынка. А сколько предпринимателей останутся без работы! — возмущаются горожане.

Судя по проекту, который уже активно продвигают в сети, рынок ждет существенное преображение. На месте старых киосков с лотками хотят разбить приличный торговый городок.

Так рынок «будущего» видит владелец. Интересно, а сделают для пешеходов тротуар пошире?

Впрочем, называть рынком торговые ряды больше не планируют

Киоски переформатируют в магазинчики

Сейчас на этом месте торгуют шаурмой

Также владелец рынка пообещал местным жителям сделать сквер. Расположить его, по всей видимости, собирают вдоль улицы Авроры, за торговыми рядами.

Эскиз прогулочной зоны

Представители администрации губернатора привлекли городских властей к обсуждению вопроса. Но неожиданно выяснилось, что в этом году чиновники и не собирались сносить рынок. А связано это с тем, что его зарегистрировали как ярмарку. Правда, на короткий срок.

— Согласно информации, размещенной на сайте министерства экономического развития , инвестиций и торговли Самарской области, в реестре ярмарок по данному адресу зарегистрирована коммерческая ярмарка с периодом проведения с 15 апреля по 31 декабря 2018 года. Организатор — ООО «Спарта», — уточнили специалисты департамент промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг Самары.

А как вы считаете, нужно оставить рынок на Авроре/Аэродромной?

Авторизируйтесь, чтобы проголосовать Опрос завершен Вы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса. Да, хороший рынокДа, но только в случае его модернизацииНет, думаю этот проект — лишь обещание

К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования