«Список Белоусова». Как выбирали «сверхдоноров» для бюджета?

В письме, копия которого есть в распоряжении РБК , Андрей Белоусов предлагает обложить налогом на сверхприбыль 14 компаний и получить в бюджет полтриллиона рублей. 28 июля глава государства положил на письмо своего помощника резолюцию «Согласен». Но, как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков , оно было с грифом «для служебного пользования»:

Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний. Поэтому экспертная точка есть, существуют разные экспертные точки зрения, и они в экспертном режиме прорабатываются в кабинете министров».

Примечательно, что пока Минфин не заявлял о дефиците средств на исполнение нацпроектов. Проект бюджета готовится в штатном режиме. Как отмечает газета «Коммерсантъ» , в полутриллионе рублей, о котором пишет помощник президента Белоусов, похоже, нет необходимости настолько, чтобы министерство отказалось от достигнутых компромиссов с ведомствами по нацпроектам.

Более того, глава Минфина Антон Силуанов меньше двух месяцев назад отмечал, что рост налогов в ближайшие пять лет закончится на повышении НДС с 18% до 20%. И вот после того, как неоднократно заявлялось о стабильности налогового режима, появляется инициатива Белоусова. Это может отпугнуть инвесторов, уверен вице-президент РСПП Игорь Юргенс

Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Теперь господин Белоусов и ряд других людей говорят: давайте сейчас мы возьмем у металлургов, аналогично давайте возьмем у нефтяников, потом мы возьмем в ритейле, потом мы повысим НДС. Неправильно это, неправильно. Президент сказал, что по крайней мере года два-три налоговый режим не будет меняться, люди же строят свои стратегические планы, инвестпланы и все остальное — и вдруг где-то откуда ни возьмись достань».

Наталия Орлова: Белоусов предлагает выровнять рентабельность до уровня нефтегазовой отрасли — правда, при «условии сохранения инвестиционных возможностей». Но налогового механизма, который позволит это сделать, нет, признает он. И создать его для, например, металлургической отрасли практически невозможно, считает главный экономист Альфа-банка

Наталия Орлова главный экономист «Альфа-Банка» «На мой взгляд, это достаточно сложное решение, сложно администрировать, потому что, в отличие от нефтяной отрасли, металлургическая не так консолидирована. Россия производит и экспортирует большое количество разных металлов, и у многих компаний своя специфика, поэтому разработать единую простую меру налогообложения металлургических компаний — это просто очень трудоемкий процесс».

В «списке Белоусова» десять компаний металлургической и четыре — химической промышленности. Но непонятно, почему, например, в него не попал ни один производитель меди. Список составлен сыро, говорит управляющий активами инвестиционной компании General Invest Денис Горев

Денис Горев управляющий активами инвестиционной компании General Invest «В этом списке в основном публичные компании, которые отчитываются, на слуху и на виду. Есть еще ряд других компаний, которые, допустим, еще непубличные, но пытаются ими быть. Но в целом, немножко не понятен подход, почему компании за свою эффективность должны платить еще дополнительные деньги».

А фактически, видимо, в «список Белоусова» попали именно прозрачные и рентабельные компании, именно по этому принципу. В его письме есть оговорка: изъять с учетом инвестиционных потребностей. Лукавая формула. Высокая рентабельность, скорее всего, появилась у тех, кто уже инвестировал большие деньги в модернизацию, вероятно, взяв кредиты. Кстати, Белоусов считает именно пресловутую EBITDA, то есть прибыль до налогов и уплаты по кредитам. А вот тех, кто этого до сих пор не инвестировал, получается, может «пронести» мимо «изъятия». А если не пронесет, так они завтра умрут? В общем, в любом случае это, скорее, принцип раскулачивания.

В мире действительно существует практика изъятия сверхдоходов, но она применяется в разных странах только для компаний, которые добывают сырье, а не перерабатывают, поскольку затраты последних несоизмеримо больше, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов

Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БКС Сбережения» «Действительно, в мире есть практика изъятия сверхдоходов во время хорошей конъюнктуры, это называется windfall taxation. Это применяется в разных странах, где добывается сырье, но используется для компаний, которые добывают сырье, а не перерабатывают. Но, с другой стороны, нужно подчеркнуть, что опять же эти правила игры зафиксированы в законах и в самих документах, которые принимаются не задним числом, а заранее».

Металлургия и химия — это, как известно, не добыча, а передел. Кстати, и в российской нефтегазовой отрасли основная налоговая нагрузка лежит именно на сырой нефти, а к нефтепродуктам относятся уже совершенно иначе.

После того как была обнародована информация о поиске потенциальных «сверхдоноров» для бюджета, на Мосбирже утром 10 августа просел рынок акций. Лидерами отката стали металлурги.