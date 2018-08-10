«Список Белоусова». Как выбирали «сверхдоноров» для бюджета? 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал предложение помощника президента Андрея Белоусова повысить финансовую нагрузку на несырьевые компании. Представитель администрации президента фактически предложил «изымать» из прибылей горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей ежегодно. Эти деньги, по его мнению, должны пойти на реализацию «майских указов». Правда, позже в интервью «Ведомостям» помощник президента заявил, что «механизм нужен не из-за нехватки денег на выполнение „майского указа“ президента, а для выравнивания налоговой нагрузки».
В письме, копия которого есть в распоряжении РБК, Андрей Белоусов предлагает обложить налогом на сверхприбыль 14 компаний и получить в бюджет полтриллиона рублей. 28 июля глава государства положил на письмо своего помощника резолюцию «Согласен». Но, как отмечает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, оно было с грифом «для служебного пользования»:
Дмитрий Песков заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента РФ «Здесь очень важно отметить, на что согласился президент. Президент согласился на то, что эта тема будет проработана правительством России и будут представлены соответствующие предложения с учетом необходимости сохранения инвестиционных возможностей указанных компаний. Поэтому экспертная точка есть, существуют разные экспертные точки зрения, и они в экспертном режиме прорабатываются в кабинете министров».
Примечательно, что пока Минфин не заявлял о дефиците средств на исполнение нацпроектов. Проект бюджета готовится в штатном режиме. Как отмечает газета «Коммерсантъ», в полутриллионе рублей, о котором пишет помощник президента Белоусов, похоже, нет необходимости настолько, чтобы министерство отказалось от достигнутых компромиссов с ведомствами по нацпроектам.
Более того, глава Минфина Антон Силуанов меньше двух месяцев назад отмечал, что рост налогов в ближайшие пять лет закончится на повышении НДС с 18% до 20%. И вот после того, как неоднократно заявлялось о стабильности налогового режима, появляется инициатива Белоусова. Это может отпугнуть инвесторов, уверен вице-президент РСПП Игорь Юргенс:
Игорь Юргенс президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей «Теперь господин Белоусов и ряд других людей говорят: давайте сейчас мы возьмем у металлургов, аналогично давайте возьмем у нефтяников, потом мы возьмем в ритейле, потом мы повысим НДС. Неправильно это, неправильно. Президент сказал, что по крайней мере года два-три налоговый режим не будет меняться, люди же строят свои стратегические планы, инвестпланы и все остальное — и вдруг где-то откуда ни возьмись достань».
Белоусов предлагает выровнять рентабельность до уровня нефтегазовой отрасли — правда, при «условии сохранения инвестиционных возможностей». Но налогового механизма, который позволит это сделать, нет, признает он. И создать его для, например, металлургической отрасли практически невозможно, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:
Наталия Орлова главный экономист «Альфа-Банка» «На мой взгляд, это достаточно сложное решение, сложно администрировать, потому что, в отличие от нефтяной отрасли, металлургическая не так консолидирована. Россия производит и экспортирует большое количество разных металлов, и у многих компаний своя специфика, поэтому разработать единую простую меру налогообложения металлургических компаний — это просто очень трудоемкий процесс».
В «списке Белоусова» десять компаний металлургической и четыре — химической промышленности. Но непонятно, почему, например, в него не попал ни один производитель меди. Список составлен сыро, говорит управляющий активами инвестиционной компании General Invest Денис Горев:
Денис Горев управляющий активами инвестиционной компании General Invest «В этом списке в основном публичные компании, которые отчитываются, на слуху и на виду. Есть еще ряд других компаний, которые, допустим, еще непубличные, но пытаются ими быть. Но в целом, немножко не понятен подход, почему компании за свою эффективность должны платить еще дополнительные деньги».
А фактически, видимо, в «список Белоусова» попали именно прозрачные и рентабельные компании, именно по этому принципу. В его письме есть оговорка: изъять с учетом инвестиционных потребностей. Лукавая формула. Высокая рентабельность, скорее всего, появилась у тех, кто уже инвестировал большие деньги в модернизацию, вероятно, взяв кредиты. Кстати, Белоусов считает именно пресловутую EBITDA, то есть прибыль до налогов и уплаты по кредитам. А вот тех, кто этого до сих пор не инвестировал, получается, может «пронести» мимо «изъятия». А если не пронесет, так они завтра умрут? В общем, в любом случае это, скорее, принцип раскулачивания.
В мире действительно существует практика изъятия сверхдоходов, но она применяется в разных странах только для компаний, которые добывают сырье, а не перерабатывают, поскольку затраты последних несоизмеримо больше, говорит старший аналитик БКС Сергей Суверов:
Сергей Суверов начальник аналитического департамента УК «БКС Сбережения» «Действительно, в мире есть практика изъятия сверхдоходов во время хорошей конъюнктуры, это называется windfall taxation. Это применяется в разных странах, где добывается сырье, но используется для компаний, которые добывают сырье, а не перерабатывают. Но, с другой стороны, нужно подчеркнуть, что опять же эти правила игры зафиксированы в законах и в самих документах, которые принимаются не задним числом, а заранее».
Металлургия и химия — это, как известно, не добыча, а передел. Кстати, и в российской нефтегазовой отрасли основная налоговая нагрузка лежит именно на сырой нефти, а к нефтепродуктам относятся уже совершенно иначе.
После того как была обнародована информация о поиске потенциальных «сверхдоноров» для бюджета, на Мосбирже утром 10 августа просел рынок акций. Лидерами отката стали металлурги.
Андрей Белоусов заявил «Ведомостям», что задача вовсе не получить деньги на реализацию нацпроектов. Главный принцип — «делиться надо». В свою очередь, Минпромторг, который обсуждал идею Белоусова, по данным РБК, решил список компаний расширить.