Омский «Мостовик» судится с чиновниками за недостроенное метро

Омская компания, признанная банкротом, рассчитывает вернуть более полторы тысячи плит, уложенных на недостроенных станциях метро «Заречная» и «Кристалл». Арбитражный суд Омской области рассматривает иск НПО «Мостовик» к Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидортехнических сооружений. Омское предприятие через суд просит возвратить в его собственность имущество. По всей видимости, речь идет о дорожных плитах, уложенных на стройках двух станций метро — «Заречной» и «Кристалл».

9 августа арбитраж отказал научно-производственному объединению в обеспечении иска. Представитель предприятия просил на время рассмотрения дела передать ему спорное имущество на хранение — более 1,5 тыс. дорожных плит. Отметим, что средняя стоимость одной новой плиты ПДН составляет 16 тыс. руб.