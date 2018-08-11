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Омский «Мостовик» судится с чиновниками за недостроенное метро
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Омский «Мостовик» судится с чиновниками за недостроенное метро 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Омская компания, признанная банкротом, рассчитывает вернуть более полторы тысячи плит, уложенных на недостроенных станциях метро «Заречная» и «Кристалл». Арбитражный суд Омской области рассматривает иск НПО «Мостовик» к Управлению заказчика по строительству транспортных объектов и гидортехнических сооружений. Омское предприятие через суд просит возвратить в его собственность имущество. По всей видимости, речь идет о дорожных плитах, уложенных на стройках двух станций метро — «Заречной» и «Кристалл».
9 августа арбитраж отказал научно-производственному объединению в обеспечении иска. Представитель предприятия просил на время рассмотрения дела передать ему спорное имущество на хранение — более 1,5 тыс. дорожных плит. Отметим, что средняя стоимость одной новой плиты ПДН составляет 16 тыс. руб.
Напомним, строительством метро занимался «Мостовик», банкротство которого началось в 2014 году. До сих пор региональные власти не определились, что делать с объектом. Совет им дал заместитель председателя российского правительства Виталий Мутко, побывавший на прошлой неделе в Омске и так и не понявший, зачем городу метро. Предстоит оценить состояние объекта, потребность города в транспортной инфраструктуре и только после этого принимать решение.
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