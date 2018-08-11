Под Хабаровском экскаваторщик отрубил от газа комплекс «Авангард»

Почти две недели ушло у специалистов АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» на восстановление газоснабжения крупного инвестиционного проекта индустриального парка «Авангард» в пригороде Хабаровска. Об этом корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в пресс-службе компании, ответственной за поставку «голубого топлива».

— Специалисты АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» восстановили участок газопровода высокого давления до индустриального парка «Авангард» (ТОСЭР Хабаровск), повреждённого в результате несанкционированных земляных работ, — рассказала начальник отдела по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Юлия Солошенко. — После вскрытия поврежденного участка газопровода и его обследования специалистами газовой компании внутри трубы обнаружили большое количество песка и глины, попавших внутрь через порыв.

Грязь и песок затянуло в газовую трубу под давлением после того, как экскаваторщик повредил трубопровод. Инцидент случился около двух недель назад около села Ильинка.

— Чтобы удалить засорение и восстановить беспрепятственный ток газа внутри сетей, пришлось очистить более 2 км трубы диаметром 280 мм. Для этого на газопроводе сделали технологические разрывы с обеих сторон от повреждения, а затем внутрь полости газопровода многократно запускали специальные очистные поршни, которые под давлением воздуха вытесняли воду с остатками загрязнения, — добавила пресс-секретарь компании-поставщика топлива Юлия Солошенко.

Как отметили в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» согласований на проведение работ по водоотведению у рабочих не было. О том, что рядом с газопроводом будут проводиться земляные работы никто газовиков не предупредил.

— Газораспределительные сети — это опасные производственные объекты и при проведении работ в охранной зоне газопроводов обязательно должен присутствовать представитель газовой службы, эксплуатирующей эти сети. Между тем, только в Хабаровске с начала года было зафиксировано 3 случая повреждения газопроводов из-за несанкционированных работ, — отметил заместитель генерального-директора — главный инженер АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» Андрей Лобанов

За нарушения регламента проведения работ в зоне газопровода строительной или ремонтной компании грозит ответственность согласно статьи № 32 федерального закона «О газоснабжении в российской Федерации» №69-ФЗ от 31 марта 1999 года.