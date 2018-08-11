Самые щедрые миллиардеры-благотворители

Чем богаче, тем щедрее — эту фразу можно назвать девизом жизни топовых миллиардеров Билла Гейтса Уоррена Баффетта . Они призывают тратить на благотворительность своих коллег по цеху более 50% дохода. Что удивительно, остальные богачи соглашаются, причём не только за рубежом, но и в России.

Билл Гейтс

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавили список самых щедрых дарителей за 2017 год, который составил портал The Chronicle of Philanthropy. Чета Гейтс сделала крупный благотворительный взнос на сумму $4,6 млрд в акциях компании. Правда, делиться своими средствами они решили не с кем-нибудь, а с собой любимыми, направив их фонду имени Билла и Мелинды Гейтс. Он занимается развитием проектов здравоохранения, политикой и системой образования в США. Капитал фонда достигает $40 млрд, но деньги, как говорится, лишними не бывают.

Крупные «подарки» своему фонду Билл и Мелинда Гейтс делали и раньше. По итогам, к примеру, 2014 года, они выделили $2 млрд 650 млн, что также стало рекордным платежом за год, потраченным на благотворительность. Ещё в 2005 году журнал Time присудил чете Гейтс за их филантропическую активность звание «Люди года».

Global Look Press/MediaPunch

Билл Гейтс

За период с 2000 по 2017 годы Билл Гейтс потратил на благотворительность $18 млрд, что составило 22% от его капитала, отметил телеканал CNBC.

Уоррен Баффетт

Самое крупное пожертвование в американской истории на сумму $37 млрд осуществил инвестор Уоррен Баффетт для Фонда Билла и Мелинды Гейтс. Правда, распоряжаться этой круглой суммой фонд сможет только после смерти Баффетта, так пожелал сам инвестор.

Баффетт также лидирует, если сложить сумму всех пожертвований с 2000 по 2017 годы. За это время он потратил на благотворительность более $46 млрд И это составило 71% от его состояния в $65,5 млрд на 2016 год, отметил телеканал CNBC. Не так давно, в июле 2018 Баффетт в очередной раз пожертвовал акции стоимостью $3,4 млрд ещё пяти благотворительным организациям.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Dennis Van Tine

Уоррен Баффетт

В июне 2010 года Баффетт и Гейтс запустили кампанию «Клятва дарения» (The Giving Pledge). Присоединившиеся к ней миллиардеры и миллионеры обещают тратить на благотворительность не менее 50% своего состояния.

Один из присоединившихся, бывший мэр Нью-Йорка, владелец одноименного информационного агентства Майкл Блумберг. Его расходы на благотворительность на первый взгляд кажутся скромными. «На сегодня Блумберг потратил более $6 млрд на самые различные нужды и организации», — отмечается на его официальном сайте. Так, например, в 2017 году он пожертвовал $702 млн Однако за период с 2000 по 2017 годы Блумберг направил на благотворительность 10% от состояния в $45 млрд Сейчас капитал бизнесмена дорос до $51 млрд

Global Look Press/ dpa /Henning Kaiser

Майкл Блумберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан также отличились в прошлом году и пожертвовали $1,9 млрд фонду «Чан-Цукерберг». Его деятельность сосредоточена на образовании, жилищных проблемах, науке и совершенствовании системы правосудия.

Кроме того, в 2016 году Цукерберг с супругой обещали потратить $3 млрд в течение 10 лет на работу фонда, чтобы ни много ни мало избавить мир от всех болезней. Также основатель Facebook выделил $24 млн на проект по обучению электронным технологиям африканских работников и $50 млн для создания обучающего приложения в Индии. Помимо этого, фонд Цукерберга планирует посвятить себя космическим исследованиям.

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Panoramic

Марк Цукерберг

Финансист Джордж Сорос передал в свой «Фонд Открытого Общества» в прошлом году $18 млрд Таким образом, состояние организации достигло $32 млрд После этого он стал третьим по величине благотворительным фондом в мире, сообщила The Guardian . Филиалы фонда представлены более чем в 30-ти странах. Его деятельность сосредоточена вокруг образования, культуры, искусства, а также гражданских инициатив, ведущих к созданию «открытого общества».

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/UPPA

Джордж Сорос

Из России с любовью

Щедрые меценаты встречаются и в России. Бизнесмен и бывший губернатор Чукотского автономного округа Роман Абрамович , обладая многомиллиардным состоянием, и по сей день занимается социальными проектами региона. «Ничего страшнее, чем то, что я там увидел, я в жизни своей не видел», — вспоминает Абрамович. Помимо этого, он вкладывает деньги в развитие спорта, искусства и помогает тяжелобольным детям. «Благотворительность требует профессионального менеджмента», — подчёркивает бизнесмен. В 2013 году он попал на вершину рейтинга российских благотворителей Bloomberg , когда потратил около $310 млн В 2016 вошёл в топ-200 крупнейших меценатов мира по версии The Sunday Times . Объём пожертвований олигарха составил тогда 48 млн фунтов стерлингов.

Global Look Press/imago sportfotodienst

Роман Абрамович

Президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин , чьё состояние превышает $15 млрд, также присоединился к «Клятве дарения» Уоррена Баффетта и Билла Гейтса, обещая отдавать не менее половины состояния на благотворительность.