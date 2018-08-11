Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Для большинства родителей школьников самым горячим сезоном является не жаркое лето, а канун 1 сентября. В очередном забеге за формой, портфелем и канцелярскими принадлежностями испытание проходят наши нервы, терпение, время и конечно же, кошелёк. Как же сделать этот путь наиболее безболезненным?

Экипируем девочек

С 2013 года школы во всех регионах обязали ввести требования к внешнему виду учеников. С тех пор приветствуется деловой стиль в одежде, однако форму можно выбирать любую, рекомендации учебных заведений ограничиваются, как правило, цветом (чаще синим или серым, реже зелёным, бордовым и проч.).

Школьный костюм для девочки может включать в себя юбку, блузу, пиджак и жилетку. Подходящей альтернативой этой амуниции может стать, по крайней мере на первое время, покупка трикотажного сарафана. В интернет-магазине цены на него начинаются от 1200 рублей. В розничных магазинах сарафан будет стоить в среднем в пределах 2500-3500 рублей, однако там можно внимательно рассмотреть качество ткани, а это важно, поскольку ребёнок будет надевать его пять дней в неделю. И конечно же, изделие можно комфортно померить и убедиться, что оно нравится и вам, и ребёнку. Индивидуальный пошив сарафана обойдётся в два-три раза дороже. Цены начинаются от 4500 рублей при выборе самой простой модели и наиболее скромного материала.

Покупка юбки вместо сарафана выйдет ещё дешевле (800–1500 рублей). Однако во многих начальных школах требуют всё-таки носить именно сарафаны.

Чтобы бы ни купили — и к юбке, и к сарафану понадобится не менее трёх блузок, парадная белая и пара светлых однотонных. Так как они максимально прилегают к телу, старайтесь, чтобы в составе было не более 30% синтетики. Цены на нарядные блузки с кружевом начинаются от 1500 рублей. Модели попроще стоят в пределах 1000 рублей.

Цена туфель для первоклассницы начинается от 1200 рублей. Также не забудьте про гольфы, колготки, бантики, на которые придётся дополнительно потратить 500 рублей. В итоге, за форму нужно будет выложить 8 тысяч рублей. Минимум.

И, конечно же, в школе не обойтись без спортивной одежды для урока физкультуры. Стоимость костюма начинается от 1000 рублей. Вместо него можно купить спортивные леггинсы (от 400 рублей) и футболку (от 250 рублей). На кроссовки или кеды придётся потратить около 500–2000 рублей. Таким образом, на полный комплект одежды для девочки потребуется по самым скромным подсчётам 10 тысяч рублей.

Экипируем мальчиков

Брюки на мальчика стоят от 800 до 3000 рублей. Стоит помнить, что детям удобнее, когда они на резинках, нежели пользоваться застёжками и ремнём.

В идеале лучше иметь хотя бы двое брюк и три-четыре рубашки (от 700 рублей). Мальчики любят рубашки поло с короткой застёжкой и воротником стойкой, поскольку их удобнее переодеть для физкультуры, не нужно бороться с большим количеством пуговиц.

Если покупать к костюму жилетку, то она обойдётся ещё в 1500 рублей. Можно, конечно, найти жилет за 500 рублей, но вопрос качества будет за скобками.

Цены на пиджаки как для мальчиков, так и для девочек, начинаются от 2500 рублей. Но такие цены нужно ещё поискать. Если вы хотите выбрать пиджак из широкого модельного ряда, то денег надо взять больше, средняя стоимость большинства пиджаков колеблется в районе 4000 рублей. Туфли на мальчика будут стоить от 1000 рублей. Так у вас уже набегает, как минимум, 7600 рублей на форму для мальчика.

К этой сумме необходимо будет прибавить стоимость спортивного костюма от 1000 рублей и кроссовок (1000-2000 рублей).

Вместо обычной обуви можно купить ортопедическую кожаную. Она обойдётся дороже, в районе 2000–3000 рублей. Неспортивную обувь лучше выбирать без шнурков.

И ещё одна рекомендация как для девочек, так и для мальчиков — не покупать много блузок и рубашек. Большую часть времени дети учатся в холодное время года. Эти деньги лучше отложить на покупку 2–3 водолазок.

АГН «Москва»/Сергей Ведяшкин

К перечисленным подсчётам стоит добавить траты на покупку носков, трусов и маек, запас которых также необходим к началу учебного года.

В интернете родители активно делятся советами, как потратиться выгодно, то есть не проиграть на качестве. Пользователь сети Наталья из Алтая написала, что в прошлом году заказала пошив костюма ребёнку, который обошёлся ей в 6000 рублей. Можно было бы купить за 3000 рублей, но ткань скатается за месяц, посетовала Наталья.

Впрочем, другие родители с ней не согласились и посоветовали выбирать конкретные фирмы, которые умеют делать износостойкую школьную форму. Названиями компаний пользователи интернета щедро делятся. Правда, слепо верить прочитанным рекомендациям не стоит. Не секрет, что на подобных форумах могут оказаться и заинтересованные в собственной рекламе производители.

Многие считают, что дешевле купить школьную одежду в крупных гипермаркетах, таких как «Ашан» . Однако, это заблуждение. Цены на одежду в «Ашане» не сильно отличаются от цен, к примеру, в сети «Детский мир», более того, в последнем та или иная вещь может даже оказаться дешевле, да и выбор будет значительно шире.

Рюкзак по форме спинки

Следующим весомым пунктом в бюджете станет покупка рюкзака.

Выбирать лучше тот, что удобнее сидит на плечах, а уже потом исходить из рисунка, количества карманов и прочего. Цены на обычные рюкзаки, как правило, колеблются в районе 3000–5000 рублей. Понятно, что чем больше наворотов, тем дороже.

Однако некоторые навороты жизненно необходимы, если речь идёт об ортопедическом рюкзаке. Он имеет жёсткую спинку, которую часто называют анатомической, поскольку подушечки на ней имитируют форму спины ребенка и прилегают к телу максимально плотно, что позволяет чаду правильно держать осанку.

Такой рюкзак особенно полезен первоклассникам, у которых костная и мышечная системы до конца ещё не сформировались. Да и в последующих классах поддержка осанки никогда не будет лишней.

Рюкзак с ортопедической спинкой не деформируется, даже если он набит до отказа. Жёсткий каркас и прочное дно позволяют равномерно распределить вес по всему рюкзаку. Ширина лямок у таких рюкзаков от 4 см, поэтому они не впиваются в плечи. Цены на такие рюкзаки начинаются, как правило, от 5000 рублей.

По размеру верх рюкзака не должен быть выше плеч ребенка, низ — ниже линии бёдер. Вес ранца обычно указан на этикетке. Следите, чтобы он был не больше килограмма, поскольку тетради и учебники сами по себе являются нелёгкой ношей.

Пенал от 200 до 3000 рублей

По сравнению с прошлым годом стоимость канцтоваров выросла на 10%. Так что на тетради, ручки, линейки, карандаши и прочее придётся потратить от 1500 до 2000 рублей.

В последнее время учителя всё чаще хотят, чтобы дети пользовались специальными рабочими тетрадями, что может повысить стоимость канцелярской покупки до 2500 рублей.

В массовых гипермаркетах цены на канцелярские товары ниже. Так, например, простой белый дневник в мягкой обложке, которым пользовались школьники в советское время, в «Ашане» стоит 59 рублей, в то время как в «Детском мире» такой дневник обойдётся почти в 96 рублей, но здесь он будет дополнительно украшен золотым гербом нашей страны.

Global Look Press/Russian Look/Dmitry Aremaev/

Средняя стоимость цветного дневника в плотной обложке в «Ашане» составляет 80-90 рублей, в сети «Детский мир» — 120 рублей. Однако выбор в профильных магазинах гораздо шире, а вопрос картинок и рисунков для детей крайне важен.

Наибольший разброс цен зависит всё же не от магазина, а от ценовой категории самих товаров. Так стоимость пенала с наполнением начинается от 200 рублей и до бесконечности.

Денежный вопрос

Вопрос денег в подготовке к школе остаётся главным. Самый оптимальный выход — откладывать на 1 сентября заранее.

Некоторые категории граждан могут обратиться в органы соцзащиты по месту жительства за единовременным пособием, которое выплачивается к 1 сентября. Регионы сами определяют, кому и сколько выделять. Обычно на материальную помощь могут претендовать малоимущие и многодетные семьи, либо одинокие родители, либо родители-инвалиды.

Сумма пособия в большинстве регионов варьируется в пределах 1500–2000 рублей. В Москве эта цифра может доходить и до 5000 рублей. А в некоторых районах, например, в Ханты-Мансийском АО сумма пособия составляет более 7000 рублей.

Тем, кому некуда обращаться за поддержкой, прибегают к помощи банков. В прошлом году зафиксирован заметный рост потребительских кредитов на подготовку к школе.

Так, Альфа-Банк заявил об увеличении количества таких кредитов на треть. Впрочем, как отметил директор по развитию массового сегмента банка Дмитрий Жиздюк , это может объясняться и тем, что граждане потратили большую часть денег на отпуск.

Также на треть выросло число обращений в микрофинансовые организации. Суммы займов также поднялись и превысили 13 тысяч рублей. МФО привлекают потребителей тем, что обещают выдать деньги здесь и сейчас, без справки о доходах, поручителей, внесения залога.

Однако, стоит помнить, что проценты по микрозайму всегда выше, чем по банковскому кредиту. Если 1-2% в день кажутся ничтожными, стоит помнить, что через месяц это будет уже 30-60%. Поэтому в МФО можно занимать лишь небольшую сумму и погасить её нужно в максимально короткий срок. Чтобы не нарваться на «чёрных кредиторов», проверяйте наличие компании в реестре МФО (на сайте Банка России ).

По данным ВЦИОМ, россияне в прошлом году в среднем потратили 12 тысяч 745 рублей на подготовку ребёнка к школе. Покупка формы и обуви — 6400 рублей, 1500 — портфель, 1700 — канцелярские товары. Сюда же записали 1900 рублей на дополнительные учебники и 589 рублей на цветы учителю. Однако, это обобщённые данные по всем регионам.