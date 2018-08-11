Чтобы выжить. Как в Рязани формируют прожиточный минимум для людей?

В начале августа в регионе установили новую величину прожиточного минимума на душу населения. Размер её вырос, но местные жители, по мнению экономистов, вряд ли это ощутят.

Корзина включает всё!

Утверждённый губернатором региона Николаем Любимовым прожиточный минимум на второй квартал 2018 года составил 9 691 рубль на душу населения, поднявшись на 499 рублей по сравнению с первым кварталом. Для трудоспособного населения цифра теперь равна 10 464 рублям, для пенсионеров — 8 017 рублям, для детей — 9 767 рублям.

Многие думают, что на эти деньги рядовой рязанец может спокойно жить: питаться, покупать лекарства, обувь, одежду, платить за «коммуналку», перемещаться на транспорте, отдыхать и т.д.

В региональном министерстве труда и социальной защиты населения заверили, что состав потребительской корзины (на её основе формируется минимум) действительно включает набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых, чтобы сохранить здоровье человека и обеспечить его жизнедеятельность.

«В корзину входят 33 продовольственных товара (хлеб, картофель, овощи, фрукты, мясопродукты и т. д.), 117 товаров индивидуального и общесемейного пользования (в том числе одежда, обувь, постельное бельё) и разные виды услуг (жилищно-коммунальные, транспортные и другие), — рассказал министр труда и социальной защиты населения региона Валерий Емец . — Что касается процентного распределения сил, в первом квартале корзина, например, состояла на 49% из стоимости продуктов питания, на 24% — из стоимости непродовольственных товаров и на 27% — стоимости услуг».

То есть на еду приходилось чуть более 4 тысяч рублей в месяц, на одежду и обувь — около 2 тысяч рублей и на «коммуналку» и транспорт около 2 200 рублей.

Даешь пуховики

Министерство ежеквартально рассчитывает величину прожиточного минимума на душу населения и предоставляет на утверждение в правительство Рязанской области. Между тем, состав потребительской корзины, на основе которой формируется минимум, по мнению экспертов, уже давно устарел.

«Стоимость потребительской корзины пересчитывают в соответствии с изменением цен и тарифов, но структуру её уже давно не пересматривали, — считает доктор экономических наук, профессор Юлия Ковальчук . — Например, положено гражданину одно пальто на семь лет. А все уже давно перешли на пуховики, и это предполагает совсем другие затраты. Да и вообще, для рационального обывателя величина прожиточного минимума не играет особой роли. Обращать внимание нужно, скорее, на среднюю зарплату по региону».

Чтобы не скатиться в бедность

«Прожиточный минимум — это инструмент для обеспечения социальных гарантий со стороны государства, — рассказывает Юлия Ковальчук. — Значение прожиточного минимума — некий индикатор, на основе которого принимают решения о социальных выплатах тем, у кого уровень дохода ниже. Если этот показатель существует, значит, государство признаёт, что есть социальные категории населения с уровнем дохода ниже минимального».

Можно ли прожить на установленную пороговую сумму? Вероятно, можно, имея самые скромные запросы относительно еды, непродовольственных товаров (одежды, лекарств), транспортных услуг и ЖКХ. А затраты на услуги связи, например, до сих пор не включены в прожиточный минимум.

«По предварительным данным Рязаньстата, в 2017 году среднедушевой денежный доход до 5 тысяч рублей в месяц имели 2,1% населения региона, — рассказала заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области Надежда Мельникова . — На сумму от 5 до 7 тысяч в месяц выживали 4,2% граждан, а на сумму от 7 до 10 тысяч рублей — 9,5%.

То есть по округлённым расчётам более 15% населения находились за чертой бедности. По сравнению с предыдущим 2016 годом количество бедняков во всех трёх категориях снизилось приметно на 0,3%».